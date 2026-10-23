Madrid, Spanien (ots) -Die neuen True-Wireless-Flaggschiff-Earbuds kombinieren ein vivo × Knowles Hybrid-Treibersystem mit einem unabhängigen Hi-Fi-DAC. Nutzer:innen können gleichzeitig drei Geräte verbinden bei einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden.Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - vivo kündigt heute die Einführung der vivo Buds Ultra in Europa an. Die neuen True-Wireless-Flaggschiff-Earbuds wurden für hochwertigen Klang, leistungsstarke Geräuschunterdrückung und eine nahtlose Verbindung mit Alltagsgeräten entwickelt. Mit dem Pure Harmonic Hybrid Driver Setup, einem unabhängigen Hi-Fi-DAC-Chip, Quad-Mic Intelligent Noise Cancellation 2.0, der gleichzeitigen Verbindung mit drei Geräten und einer Akku-Gesamtlaufzeit von bis zu 50 Stunden verbinden die vivo Buds Ultra hochwertige Audioqualität mit elegantem und komfortablem In-Ear-Design. Die vivo Buds Ultra erscheinen noch vor dem europäischen Verkaufsstart der vivo X500 Serie am 27. Oktober. Weitere Informationen zur X500 Serie finden Sie unter dem Link (https://vivo-official.com/pages/x500?srsltid=AYCX9vIvjas-EeUaDKLNKZLZl5cF6e58PcJsrUHPhf-H8luZK_bcgdIy).vivo × Knowles Hybrid Hi-Fi Driver SystemIm Zentrum der vivo Buds Ultra steht das Pure Harmonic Hybrid Driver Setup. Dieses verbindet einen 11-mm-Dynamiktreiber mit einem speziell für vivo und Knowles entwickelten und besonders kleinen Balanced-Armature-Treiber.Die Dual-Driver-Architektur vereint die Stärken beider Technologien: Der Balanced-Armature-Treiber gibt feine Details in hohen Frequenzen wieder, während der Dynamiktreiber für vollere Stimmen und Bässe sorgt. Ein unabhängiger Hi-Fi-DAC-Chip bietet einen eigenen Signalverarbeitungspfad und unterstützt dadurch eine klare und detailreiche Klangwiedergabe.Die vivo Buds Ultra unterstützen außerdem LDAC und sind Hi-Res Audio Wireless-zertifiziert. Nutzer:innen können zwischen verschiedenen Klangprofilen wie Standard, Clear Voice, Mega Bass, Clear High Pitch, Audiobook Listening und Ultimate Master wählen. Zusätzlich stehen individuelle Soundeffekte, Adaptive Audio und Spatial Audio zur Verfügung.Intelligenze GeräuschunterdrückungFür den Alltag und unterwegs verfügen die vivo Buds Ultra über Quad-Mic Intelligent Noise Cancellation 2.0. Somit können Geräusche bis zu 60 dB und einer Bandbreite bis zu 5.500 Hz unterdrückt werden.Die drei Modi Transparenz, Adaptiv und Geräuschunterdrückung reagieren auf wechselnde Umgebungsbedingungen. Zudem bieten die vivo Buds Ultra spezielle Geräuschunterdrückungsmodi für Situationen mit besonders hohem Lärmpegel, etwa im Flugzeug, in der U-Bahn oder im Bus.Bei Telefonaten arbeitet die VPU-Knochenleitung zur Spracherfassung mit einem Drei-Mikrofon-System zur KI-basierten Geräuschreduzierung bei Anrufen zusammen, um so die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Das System ist darauf ausgelegt, auch bei Umgebungsgeräuschen von bis zu 100 dB klare Telefonate zu ermöglichen.Nahtlose Verbindung mit drei GerätenDie vivo Buds Ultra unterstützen die gleichzeitige Verbindung mit bis zu drei Android- oder iOS-Geräten. So können Nutzer:innen zum Beispiel Smartphone, Tablet und Computer parallel verbunden halten und problemlos zwischen Arbeit, Unterhaltung und Telefonaten wechseln, während die Audioausgabe automatisch zwischen den Geräten umgeschaltet wird.Für Gaming und Videos liegt die Latenz der Earbuds bei nur 42 ms. Die Funktion Find-My-Earphones hilft außerdem dabei, die Earbuds wiederzufinden, wenn sie verlegt wurden.Die Earbuds bieten bis zu 11 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung. Mit Zwischenladungen im Ladecase sind bis zu 50 Stunden möglich. Kabelloses Laden macht das Aufladen im Alltag noch komfortabler.Für ganztägigen Tragekomfort entwickeltDie vivo Buds Ultra bringen eine leistungsstarke Audioausstattung und ergonomisches In-Ear-Design, das für längeres Tragen im Alltag entwickelt wurde, zusammen.Die Earbuds sind in Glacier White und Cosmic Black erhältlich. Sie sind IP54 gegen Staub und Wasser zertifiziert und eignen sich somit ideal für die Nutzung im Alltag, ob Unterwegs, zu Hause und beim Sport.VerfügbarkeitDie vivo Buds Ultra erscheinen pünktlich vor dem europäischen Verkaufsstart der vivo X500 Serie am 27.Oktober. Weitere Informationen zur X500 Serie finden Sie unter diesem Link (https://vivo-official.com/pages/x500?srsltid=AYCX9vIvjas-EeUaDKLNKZLZl5cF6e58PcJsrUHPhf-H8luZK_bcgdIy). Die vivo Buds Ultra sind in Deutschland über den vivo Online Store (https://vivo-official.com/de/collections/all)erhältlich und kosten ab €199.Hashtag: vivoPressekontakt:Shu On KwokPR Contactshuon.kwok@laika.berlin+49 16094643872Original-Content von: vivo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126833/6376721