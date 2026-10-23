Madrid, Spanien (ots) -Die neuen vivo Over-Ear-Kopfhörer kombinieren 40-mm-Dynamiktreiber und Cinematic Spatial Audio mit adaptiver Geräuschunterdrückung. Sie lassen sich gleichzeitig mit drei Geräten verbinden und glänzen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden.Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - vivo kündigt heute die Einführung der vivo Headphones Studio in Europa an. Die ersten Over-Ear-Kopfhörer von vivo für den europäischen Markt wurden für den täglichen Gebrauch entwickelt - z.B. beim Pendeln, im gemeinsam genutzten Büro, in Bibliotheken oder auf langen Reisen. Sie kombinieren eine aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 58 dB mit 40-mm-Dynamiktreibern, Cinematic Spatial Audio und einem leichten Design mit einem Gewicht von 238 g, das für längeres Tragen ausgelegt ist. Die vivo Headphones Studio erscheinen noch vor dem europäischen Verkaufsstart der vivo X500 Serie am 27. Oktober. Weitere Informationen zur X500 Serie finden Sie unter dem Link (https://vivo-official.com/pages/x500?srsltid=AYCX9vIvjas-EeUaDKLNKZLZl5cF6e58PcJsrUHPhf-H8luZK_bcgdIy).Bis zu 58 dB Geräuschunterdrückung für wechselnde UmgebungenDank speziell entwickelter Hardware und Algorithmen bieten die vivo Headphones Studio eine aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 58 dB. Adaptive Active Noise Cancellation überwacht kontinuierlich die Umgebungsgeräusche und den Sitz der Ohrmuscheln und passt die Intensität der Geräuschunterdrückung sowie die Filterparameter automatisch an, wenn sich die Umgebung verändert.Wenn sich die Ohrmuscheln beispielsweise durch eine Drehung oder ein Nicken des Kopfes leicht verschieben, gleicht das System Veränderungen aus und kalibriert seine Parameter neu. So wird eine stabilere Geräuschunterdrückung und ein angenehmes Hörerlebnis aufrecht erhalten. Abhängig vom Geräuschpegel der Umgebung kann außerdem zwischen den Modi für leichte, standardmäßige und starke Geräuschunterdrückung gewechselt werden. Für Umgebungen mit hohem Lärmpegel wie Flugzeuge, U-Bahnen und Busse stehen auch spezielle Modi zur Verfügung.Studioqualität für Musik, Filme und mehrDie professionell abgestimmten 40-mm-Dynamiktreiber decken einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz ab. Eine Membran aus Verbundmaterial mit Biofaser und ein hocheffizienter Magnetkreis sorgen für klare Höhen, detaillierte Stimmen und präzise Bässe. LDAC und die Hi-Res Wireless Audio-Zertifizierung ermöglichen zudem kabelloses Hören in hoher Auflösung. Darüber hinaus wurden die Kopfhörer im vivo Golden Ears Acoustics Lab abgestimmt.Für Filme und andere audiovisuelle Inhalte verwandelt Cinematic Spatial Audio Stereo- und Mehrkanalton in eine dreidimensionale Klangbühne. So lassen sich Richtungsinformationen wie Schritte, die sich von hinten nähern, oder Bewegungen über dem Kopf besser wiedergeben. Die Spatial-Audio-Engine funktioniert mit Smartphones, Tablets und PCs. Ein anpassbarer 10-Band-Equalizer ermöglicht es Nutzer:innen außerdem, den Klang von den Bässen bis zu den Höhen individuell abzustimmen.Leichtes Design für langen TragekomfortMit einem Gewicht von 238 g sind die vivo Headphones Studio für komfortables Hören über längere Zeiträume ausgelegt. Ein vollständig gepolsterter Kopfbügel verteilt den Druck über den oberen Teil des Kopfes, während hautfreundliches Leder mit Litschi-Struktur und Akustikschaumstoff mit geringer Dichte für einen weichen und sicheren Sitz sorgen.Die Ohrmuscheln sind außerdem so gestaltet, dass der Druck rund um Brillen reduziert wird. Die nach hinten positionierten, drehbaren Scharniere lassen sich leichtgängig verstellen und helfen dabei, ein Einklemmen der Haare beim Anpassen zu vermeiden.Inspiriert vom natürlichen Licht vom Monduntergang bis zum Sonnenaufgang sind die vivo Headphones Studio in Moonlit Black, Sunlit White und Dawn Purple erhältlich.Drei Geräte, ein KopfhörerDie Kopfhörer können gleichzeitig mit bis zu drei Geräten verbunden werden. So können Nutzer:innen zwischen Smartphone, Tablet und Computer wechseln, ohne die Geräte wiederholt trennen und neu verbinden zu müssen.Über die Shortcuts lassen sich Wiedergabe, Anrufe, Lautstärke und Geräuschunterdrückung schnell steuern. Die Trageerkennung kann die Audiowiedergabe außerdem automatisch pausieren oder fortsetzen.Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 75 Stunden Musikwiedergabe bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung beziehungsweise bis zu 35 Stunden bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung. Eine zehnminütige Aufladung ermöglicht bis zu neun Stunden Musikwiedergabe und macht die Kopfhörer sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für längere Reisen geeignet.VerfügbarkeitDie vivo Headphones Studio sind in Deutschland über den vivo Online Store (https://vivo-official.com/de/collections/all)erhältlich. Sie sind in den Farben Moonlit Black, Sunlit White und Dawn Purple verfügbar und kosten ab €169.Pressekontakt:Shu On KwokPR Contactshuon.kwok@laika.berlin+49 16094643872Original-Content von: vivo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126833/6376761