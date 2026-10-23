Im Experiment wurden sie 30 Stunden sich selbst überlassen. Um sich die Zeit zu vertreiben, fingen sie an, sich Spiele auszudenken. Laut der Forschungsgruppe gibt das auch einen Einblick in ihr Lernverhalten. KI-Agenten sollen eigenständig recherchieren oder E-Mail-Postfächer verwalten. Aber was passiert, wenn sie sich selbst überlassen werden? Forscher:innen des MIT haben genau das getestet: Sie ließen 13 Agenten namens Eko, die jeweils auf Claude ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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