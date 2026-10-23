Chengdu, China (ots) -Am Morgen des 22. Oktober wurde die 19. Europe-China Business & Technology Cooperation Fair (EU-CN Fair), gemeinsam veranstaltet von der China Chamber of International Commerce (CCOIC) und der European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC), in Chengdu, Provinz Sichuan, eröffnet. Liu Jiannan, Vizepräsident des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) und Vizepräsident der CCOIC; Chen Zhiyong, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Stadt Chengdu und Vizebürgermeister der Volksregierung der Stadt Chengdu; Adam Dunnett, Generalsekretär der EUCCC; und Cándido Creis Estrada, Generalkonsul des Generalkonsulats Spaniens in Chengdu, hielten Ansprachen bei der Eröffnungszeremonie. Cai Run, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter und Leiter der chinesischen Mission bei der Europäischen Union, richtete eine Videobotschaft an die Teilnehmer. Dang Hong, stellvertretende Sekretärin des Parteikomitees der CCOIC, leitete die Eröffnungszeremonie.Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie fand eine Plenarsitzung statt, bei der Vertreter aus allen Gesellschaftsbereichen Chinas und Europas thematische Diskussionen zu den Themen "Konsens aufbauen, gegenseitiges Vertrauen vertiefen - Kooperationsperspektiven unter dem neuen Mechanismus der chinesisch-europäischen Wirtschafts- und Handelsberatung" und "Neue Dynamik von Wettbewerb und Zusammenarbeit, neue Wachstumschancen - Chinesisch-europäische Zusammenarbeit bei grüner und digitaler Innovation" führten. Die Sitzung umfasste zudem eine Präsentation zur industriellen Entwicklung und zum Geschäftsumfeld der Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone.Unter dem Motto "Dialog und Zusammenarbeit für gemeinsamen Nutzen und Wohlstand" findet die EU-CN Fair in diesem Jahr vom 21. bis 23. Oktober im Centre for China-Europe Cooperation (CCEC) in Chengdu statt. Im Rahmen des "1+11+2"-Konzepts umfasst die Veranstaltung eine Eröffnungszeremonie und Plenarsitzung, 11 thematische Austauschsitzungen, Parkbesuche und damit verbundene Austauschaktivitäten sowie zwei B2B-Matchmaking-Sitzungen, mit Schwerpunkt auf Schlüsselbereichen wie neue Energien und Umweltschutz, Biomedizin, Agrarlebensmittel, intelligente Robotik, Zukunftstechnologien, Berufsbildung und kommerzielle Rechtsdienstleistungen, um umfassend neue Chancen und neuen Raum für die chinesisch-europäische Zusammenarbeit zu erschließen. Parallel dazu veranstalteten relevante Provinzen und Städte vier Investitionsförderungs- und Projektpräsentationsveranstaltungen. Basierend auf einer vorbereitenden Bedarfsanalyse und präzisem Matchmaking führten rund 200 chinesische und europäische Unternehmen vor Ort nahezu 400 "Eins-zu-Eins"-Geschäftsgespräche durch, wodurch praktische Zusammenarbeit in greifbare Ergebnisse umgesetzt wurde. Vertreter von fast 700 Unternehmen und Institutionen aus mehr als 20 Ländern und Regionen nahmen persönlich teil.Die EU-CN Fair wurde 2002 auf Initiative der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Seit sie sich 2006 in Chengdu niedergelassen hat, hat die Veranstaltung über 14.000 chinesische und europäische Unternehmen angezogen und mehr als 3.000 Absichtserklärungen zur Zusammenarbeit unterzeichnet, wodurch sie zur Investitions-, Handels- und Innovationskooperationsplattform mit der größten Präsenz von EU-Mitgliedstaaten, der breitesten Beteiligung europäischer Unternehmen und dem größten Umfang an chinesisch-europäischen Austauschen geworden ist.Kontakt:Zhang CuicuiE-Mail: zhangcuicui@ccoic.cnOriginal-Content von: China Chamber of International Commerce, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183707/6376797