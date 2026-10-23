Die Safran-Aktie bricht am Freitag um 9 Prozent ein und fällt damit auf das tiefste Niveau seit Mai. Der Kursrutsch bleibt kein Einzelfall, denn der gesamte Triebwerkssektor gerät in Mitleidenschaft. Damit stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine überzogene Reaktion auf einen Quartalsbericht oder um den Beginn einer breiteren Neubewertung der Branche? Antriebsgeschäft enttäuscht leicht Auslöser des Ausverkaufs ist der Quartalsbericht der Franzosen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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