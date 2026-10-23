Die BYD-Aktie hat am Donnerstag rund 5% verloren und notierte zeitweise bei 7,76 €. Auf Monatssicht beträgt das Minus etwa 13%, obwohl BYD seine Neuzulassungen in der EU im September mehr als verdoppelt hat. Damit stellt sich die Frage: Warum honoriert die Börse den Europa-Erfolg nicht, und was bedeutet das für die Aktionäre? Europa-Absatz mehr als verdoppelt Von Januar bis September stiegen die EU-Zulassungen von BYD um 150% auf 206.002 Fahrzeuge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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