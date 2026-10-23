Der französische Triebwerkskonzern hält an seinen Jahreszielen fest, schweigt aber zu 2027 - an der Börse kommt das schlecht an. Das Papier fällt auf den tiefsten Stand seit Mai. MTU Aero Engines rutscht mit ab, obwohl sich der Münchner Konzern beim konkurrierenden Getriebefan-Triebwerk des US-Herstellers Pratt & Whitney engagiert. Auch Rolls-Royce gerät unter Druck.Mehr Umsatz, mehr ausgelieferte Turbinen - und trotzdem bricht die Aktie von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de