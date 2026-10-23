Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.Freitag, 23. Oktober 2026Budapest: Ursula von der Leyen bei Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag der ungarischen Revolution von 1956EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa nehmen in Budapest an der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der ungarischen Revolution von 1956 teil. Ursula von der Leyen wird im ungarischen Parlament gemeinsam mit Ministerpräsident Péter Magyar sprechen. EBS überträgt die Rede der Präsidentin um 14 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261023).Montag, 26. Oktober 2026Luxemburg: Rat für Landwirtschaft und Fischerei (bis 27. Oktober)Im Bereich Landwirtschaft werden sich die Ministerinnen und Minister in einer öffentlichen Sitzung um eine Einigung über eine partielle Verhandlungsposition zur GAP-Verordnung für die Zeit nach 2027 bemühen. Es würde sich um eine "partielle" Verhandlungsposition des Rates handeln, weil finanzielle und horizontale Fragen, die derzeit im Rahmen der Verhandlungen über den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2028 bis 2034 erörtert werden, außen vor blieben. Auch handelsbezogene Agrarfragen werden erörtert. Im Bereich Fischerei strebt der Rat eine politische Einigung über die Fangmöglichkeiten in der Ostsee für 2027 an. Mit dieser Einigung werden die zulässigen Gesamtfangmengen (TACs) und Quoten je Mitgliedstaat für die kommerziell wichtigsten Fischbestände in der Ostsee festgelegt. Zudem werden die Ministerinnen und Minister den Weg für den Standpunkt der EU auf der Jahrestagung der Internationalen Kommission zur Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) ebnen, die vom 16. bis 23. November in Vilamoura (Portugal) stattfinden wird. EBS überträgt die Pressekonferenz zu den landwirtschaftlichen Themen am Montag (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261026) ab 19.25 Uhr und zu Fischereifragen am Dienstag (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261027) ab 16.30 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2026/10/26-27/).Dienstag, 27. Oktober 2026Frankfurt am Main: EU-Kommissar Maros Sefcovic trifft EZB-Präsidentin Christine LagardeEU-Kommissar Maros Sefcovic, zuständig für Handel und wirtschaftliche Sicherheit sowie interinstitutionelle Beziehungen und Transparenz, trifft sich mit Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), zu einem Gespräch.Weitere Informationen zu den Terminen der Kommissionsmitglieder hier (https://commission.europa.eu/about/organisation/college-commissioners/calendar-items-president-and-commissioners_de).Brüssel: Wöchentliche Sitzung der Europäischen KommissionDie Europäische Kommission befasst sich laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2581&lang=de) mit einem neuen europäischen Rahmen für Klimaresilienz sowie einem Paket zu Grenzmanagement und Migration. Letzteres umfasst Massnahmen zur Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex und ihrer Einsätze sowie zur Digitalisierung der Rückführungsverfahren. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261028) (auch in internationaler Gebärdensprache).Donnerstag, 29. OktoberMontréal: Gipfeltreffen EU-Kanada (bis 30. Oktober)Die Europäische Union und Kanada kommen zu einem zweitägigen Gipfeltreffen zusammen. Gastgeber ist der kanadische Premierminister Mark Carney. Die EU wird durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, vertreten. Auch die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, sowie EU-Handelskommissar Maros Sefcovic nehmen am Gipfeltreffen teil. Kommissionspräsidentin von der Leyen hält zudem eine Grundsatzrede zu den Beziehungen zwischen der EU und Kanada beim C.D. Howe Institute und nimmt an einem Wirtschaftsgespräch zwischen Vertreterinnen und Vertretern der EU und Kanadas teil. Das Gipfeltreffen wird auf EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261029) übertragen (nähere Informationen hierzu folgen). Weitere Informationen zur Tagesordnung und zum Programm werden in Kürze auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2026/10/29-30/) veröffentlicht.Luxemburg: Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie (Energie)Die für Energie zuständigen Ministerinnen und Minister beraten laut vorläufiger Tagesordnung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4502-2026-INIT/en/pdf) über einen Verordnungsvorschlag zur Neugestaltung der Netzentgelte, um die Stromkosten zu senken und die Elektrifizierung und Digitalisierung zu fördern. Weitere Themen sind die Energieversorgungssicherheit im Winter 2026/2027 und darüber hinaus sowie mögliche energiepolitische Zielvorgaben für die Zeit nach 2030, insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz, Resilienz, Energieverbund und Elektrifizierung. An den Beratungen zur Energieversorgungssicherheit nehmen auch die Energieminister der Ukraine und der Republik Moldau teil. Bei einem informellen Mittagessen tauschen sich die Ministerinnen und Minister über Investitionsfahrpläne für die Energiewende aus. Die Europäische Kommission informiert zudem über ihren jährlichen Fortschrittsbericht 2026 zu Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung in den Bereichen Energie und Wohnungswesen. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261029) ab 17.30 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2026/10/29/).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6376856