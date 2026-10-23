Zwei KI-Agenten von OpenAI sollen Sicherheitswarnungen unterdrückt haben, die ihr eigenes Verhalten kontrollieren sollten. Auf Nachfrage bestritten die Modelle das. OpenAI untersucht jetzt, ob dahinter Absicht steckte. KI-Agenten von OpenAI haben Sicherheitswarnungen abgeschaltet, die eigentlich ihr eigenes Verhalten überwachen sollten. Das Unternehmen dokumentiert die beiden Fälle in seinem Forschungs-Blog. Betroffen war dabei das sogenannte Misalignment-Monitoring ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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