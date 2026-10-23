Köln (www.fondscheck.de) - Im September standen die Kapitalmärkte unter dem Einfluss verschiedener Belastungsfaktoren, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280XXX/ WKN 930920).Erneute geopolitische Spannungen im Nahen Osten hätten zu einem deutlichen Anstieg des Rohölpreises geführt. Dies habe zugleich die Sorgen vor höherer Inflation verstärkt. Die Kapitalmarktzinsen seien weiter angestiegen. Neben den erhöhten Inflationserwartungen sei auch die hohe Staatsverschuldung - vor allem in den USA - stärker in den Fokus der Marktteilnehmer gerückt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de