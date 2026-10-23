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SINEXCEL erhält die Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 für die Einhaltung von Cybersicherheitsstandards



23.10.2026 / 14:50 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ), ein globaler Anbieter von Lösungen für Energiespeicherung, E-Auto-Ladetechnik, Netzqualität und kritische Stromversorgung für den AIDC-Sektor, hat nach einer unabhängigen Bewertung seines Product Cybersecurity Development Process System V1.0 die Cybersicherheitszertifizierung nach IEC 62443-4-1:2018 vom TÜV SÜD erhalten. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von SINEXCEL für international anerkannte Praktiken zur sicheren Produktentwicklung. Da Industrie- und Energiesysteme zunehmend miteinander vernetzt sind, ist Cybersicherheit für die Betriebssicherheit und Ausfallsicherheit unverzichtbar geworden. Die Normenreihe IEC 62443 bietet einen international anerkannten Rahmen für die Sicherheit industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme und unterstützt Hersteller dabei, robuste Cybersicherheitspraktiken über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu etablieren. Ihre Grundsätze bilden zudem eine Grundlage für die Erfüllung sich weiterentwickelnder regulatorischer und kundenbezogener Anforderungen, darunter der EU-Cyber-Resilience-Act (CRA), die NIS2-Richtlinie, NERC CIP sowie Cybersicherheitsanforderungen in anderen internationalen Märkten. Unabhängig validierte Verfahren zur sicheren Entwicklung Im Rahmen der Bewertung hat TÜV SÜD die Cybersicherheits-Entwicklungsprozesse von SINEXCEL systematisch anhand der Norm IEC 62443-4-1:2018 bewertet und dabei acht Schlüsselbereiche abgedeckt: Sicherheitsmanagement

Spezifikation der Sicherheitsanforderungen

"Secure-by-Design"-Prinzipien

Sichere Implementierung

Sicherheitsverifizierungs- und -validierungstests

Management sicherheitsrelevanter Angelegenheiten

Verwaltung von Sicherheitsupdates

Sicherheitsrichtlinien für Benutzer Die Bewertung bestätigte, dass das "Product Cybersecurity Development Process System V1.0" von SINEXCEL die geltenden Anforderungen der Norm IEC 62443-4-1:2018 erfüllt und damit einen strukturierten Rahmen für die Integration von Cybersicherheit in die Produktentwicklung und das Lebenszyklusmanagement schafft. Sicherheit in jede Entwicklungsphase integrieren "Bei der Cybersicherheit geht es nicht nur darum, Normen zu erfüllen. Es geht darum, Sicherheit in jede Phase der Produktentwicklung zu integrieren", sagte Marx Zhao, Cybersicherheitsexperte bei SINEXCEL. "Die Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 ist ein wichtiger Meilenstein bei der Stärkung unserer sicheren Entwicklungspraktiken. Sie bekräftigt unser Engagement, zuverlässige und sichere Energietechnologien bereitzustellen und gleichzeitig Kunden dabei zu unterstützen, die sich wandelnden Cybersicherheitsanforderungen auf den globalen Märkten zu meistern." Förderung der Cybersicherheit für die globale Energieinfrastruktur Diese Zertifizierung stärkt die Grundlage von SINEXCEL für das Management von Cybersicherheitsrisiken während der gesamten Produktentwicklung und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung in den Bereichen Sicherheitstechnik, Schwachstellenmanagement und Lebenszyklusschutz. Auch in Zukunft wird SINEXCEL die "Secure-by-Design"-Praktiken weiter vorantreiben und seine Cybersicherheitskompetenzen stärken, um weltweit eine zuverlässige und widerstandsfähige Energieinfrastruktur zu unterstützen. Informationen zu SINEXCEL SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier in den Bereichen Energiespeicherung, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sowie Lösungen für Energiequalität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 17 GW, 200.000 Gleichstrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an installierten aktiven Oberschwingungsfiltern arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern zusammen, um Energieunabhängigkeit zu ermöglichen. Kontakt: melody_yu@sinexcel.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-erhalt-die-zertifizierung-nach-iec-62443-4-1-fur-die-einhaltung-von-cybersicherheitsstandards-302918087.html



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