NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria hob am Freitag die dank des Raffineriegeschäfts überraschend starke Geschäftsentwicklung, die Ausweitung der Aktienrückkäufe und die Sonderdividende hervor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003132476
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003132476
© 2026 dpa-AFX-Analyser