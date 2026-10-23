NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach quartalszahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis liege 13 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Mark Wilson am Freitag. Die Ausschüttung weiterer 1,7 Milliarden Euro an die Aktionäre liege klar über den von ihm erwarteten 900 Millionen Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003132476
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