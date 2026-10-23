Die Rheinmetall-Aktie kommt einfach nicht aus ihrer Schwächephase heraus. Nach dem Absturz von rund 2.000 € auf zuletzt etwa 1.015 € kämpft der Rüstungskonzern weiterhin um eine mögliche Bodenbildung. Immerhin hat eine wichtige Unterstützungszone bislang mehrfach gehalten. Auch viele Analysten sehen langfristig höhere Kurse, werden bei ihren Prognosen aber zunehmend vorsichtiger. Was muss passieren, damit Rheinmetall wieder nach oben drehen kann? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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