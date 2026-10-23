Weinfelden/Grindsted (ots) -DANFOREL A/S ruft aktuell das Produkt "Forellenfilets geräuchert - Nature" mit dem Verbrauchsdatum 01.11.2026 öffentlich zurück. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen. Listeria monocytogenes kann Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen und von Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kundinnen und Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.Das betroffene Produkt "Forellenfilets geräuchert - Nature" wurde bei Lidl Schweiz verkauft. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "Forellenfilets geräuchert - Nature" mit dem Verbrauchsdatum 01.11.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.DANFOREL A/S entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100943167