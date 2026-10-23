Vaduz (ots) -Im Beisein ihres Vorsitzenden, Innenminister Hubert Büchel, befasste sich die Landesrüfekommission am Freitag, 23. Oktober 2026, anlässlich ihres ordentlichen Jahrestreffens mit den Herausforderungen des Klimawandels und dessen Auswirkungen auf den Wasserbau.Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit längeren Trocken- und Hitzeperioden, aber auch mit häufigeren und intensiveren Niederschlägen zu rechnen. Insbesondere Starkregenereignisse können zu höheren Abflüssen und einer stärkeren Belastung von Bächen und Schutzbauten führen. Für den Wasserbau bedeutet dies, dass der Hochwasser-schutz künftig noch stärker auf extreme Wetterereignisse auszurichten und die Schutz-bauten an diese veränderten Bedingungen anzupassen sind.Im Rahmen einer vom Amt für Bevölkerungsschutz, Abteilung Wasserbau, geführten Exkursion entlang des Bachsystems von Triesenberg und Triesen konnten sich die Mitglieder der Landesrüfekommission sowie die Vertreter der Gemeinden Triesen und Triesenberg über die Herausforderungen des Klimawandels und dessen Auswirkungen für den Wasserbau informieren. Dabei wurde veranschaulicht, welche Auswirkungen die erwarteten Veränderungen auf die Gewässer und Schutzbauten haben und welche Massnahmen erforderlich werden, um den Hochwasserschutz langfristig sicherzustellen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportElmar Ritter, Amt für Bevölkerungsschutz, Abteilungsleiter WasserbauT +423 236 6857Elmar.Ritter@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943166