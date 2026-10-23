LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 1660 auf 1570 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Viktoria Petrova am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Abseits des Berichts sieht sie aber Chancen auf eine "ferrari-eske Erholung". Zumindest sieht sie gewisse Parallelen zum Luxusautobauer im Vorjahr./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
© 2026 dpa-AFX-Analyser