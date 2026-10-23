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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste, der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 45%. In dieser Woche haben wir einen Kauf nachgetragen, einen neuen Beitrag in unserer News-Rubrik veröffentlicht, zwei Kursziele angepasst, einen Marktkommentar veröffentlicht und eine Einstufung geändert. Betroffen sind unter anderem Eli Lilly, Bank of New York Mellon, Nibe, Nemetschek und Vishay. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DOW JONES hält sich sichtbar am besten in der aktuellen Phase. Aktien mit KI-Bezug werden verkauft - Unternehmen aus defensiven Branchen und KI-Verlierer werden gekauft. Zu letzteren gehören zum Beispiel die Software Titel. Wir sind in dem Bereich etwa bei SAP und Nemetschek dabei. Der DAX hält sich vornehm zurück und tendiert zwischen diene Gegenpolen, unter Schwankungen seitwärts. Der Chartvergleich macht es deutlich.Unser Kauflimit bei Vishay, dem US-Hersteller elektronischer Bauteile, ist schon letzte Woche ausgeführt worden und wir hatten es im letzten Stop&Go versäumt. Dafür bitten wir um Nachsicht, ich habe es in der Empfehlungsliste nachgetragen. Der ursprüngliche Artikel von Anfang August hatte die Überschrift Eine für alles: Vom Datacenter bis zur e-Mobility. Wer hier noch aufspringen möchte, können Sie das auch jetzt noch nachholen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!