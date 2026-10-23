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Nach der jüngsten Korrektur zahlreicher Technologieaktien rückt ein lange vernachlässigter Börsensektor wieder stärker in den Fokus:Die Pharmaindustrie. Während hohe Bewertungen und die Unsicherheit über die Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen auf Technologiewerten lasten, suchen Anleger verstärkt nach Unternehmen mit berechenbaren Erträgen und vergleichsweise konjunkturunabhängigen Geschäftsmodellen. Davon könnte die Pharmaindustrie profitieren. Die langfristigen Wachstumsperspektiven sind ohnehin überzeugend.Wir können uns gut vorstellen, dass Pharma-Aktien zu den nächsten Favoriten an den Aktienmärkten gehören werden. Mit AstraZeneca sind wir bereits in diesem Sektor engagiert. Nun wollen wir unsere Positionierung erneut ausbauen.Neben dem Pharmasektor hat die Korrektur auch im DAX spuren hinterlassen, wir sehen hier neue Einstiegsgelegenheiten bei einer Bank und einem Baustoffunternehmen. Zuletzt haben wir auch zwei vielversprechende Kandidaten aus dem Euro Stoxx 50 für Sie.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().