NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Rebound in Asien und der anhaltenden Stärke bei Haarpflege und Düften sei das Wachstumsprofil noch besser als gedacht, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag nach starken Quartalszahlen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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