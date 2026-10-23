FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Laborausrüsters hätten die Konsensschätzungen solide übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Anstoß dazu habe vor allem das Laborgeschäft (LPS) gegeben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007165631
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