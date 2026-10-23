NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 1350 auf 1340 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Erwan Rambourg passte seine Schätzungen am Donnerstag an leicht verfehlte Erwartungen an das dritte Quartal an. Das Asiengeschäft des Luxuskonzerns sei schwächer gewesen als gedacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
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