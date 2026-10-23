Playstation 6 und Xbox Helix dürften in den nächsten Jahren die nächste Konsolengeneration einläuten. Schon jetzt zeichnen sich erste Details zu Hardware, Release und Preis ab. Gerade die Kosten für die beiden Konsolen könnten ein neues Next-Gen-Level erreichen. Seit dem Release der Playstation 5 und Xbox Series X/S sind sechs Jahre vergangen. Für Konsolen ist das schon ein stattliches Alter. Allein dieser Fakt ist schon Grund genug, um anzunehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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