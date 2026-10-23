München (ots) -
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Pflege zu Hause: Lässt die Politik Angehörige allein?
Die Gäste:
Petra Köpping (SPD):Staatsministerin für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen
Hendrik Streeck (CDU): Gesundheitspolitiker und Drogenbeauftragter der Bundesregierung
Caren Miosga: Journalistin und ARD-Moderatorin, präsentiert die Doku "Und wer fragt nach mir? - Pflegende Angehörige am Rande der Erschöpfung"
Yvonne Lissel: pflegt ihren demenzkranken Mann
Dilek Erusta: Gemeindepflegerin in Berlin-Neukölln
Katarina Schickling: Autorin, hat ihre Mutter gepflegt
Direkt nach der Pflege-Doku, ein ARD-Themenabend: Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Tendenz: steigend. Die meisten von ihnen werden zu Hause versorgt. Von rund zehn Millionen Angehörigen. Oft sind sie überlastet und frustriert. Mit welchen täglichen Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Wie kann ihnen geholfen werden? Was hat die Bundesregierung vor, um die Situation in der Pflege zu verbessern?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR,
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6376931
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Pflege zu Hause: Lässt die Politik Angehörige allein?
Die Gäste:
Petra Köpping (SPD):Staatsministerin für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen
Hendrik Streeck (CDU): Gesundheitspolitiker und Drogenbeauftragter der Bundesregierung
Caren Miosga: Journalistin und ARD-Moderatorin, präsentiert die Doku "Und wer fragt nach mir? - Pflegende Angehörige am Rande der Erschöpfung"
Yvonne Lissel: pflegt ihren demenzkranken Mann
Dilek Erusta: Gemeindepflegerin in Berlin-Neukölln
Katarina Schickling: Autorin, hat ihre Mutter gepflegt
Direkt nach der Pflege-Doku, ein ARD-Themenabend: Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Tendenz: steigend. Die meisten von ihnen werden zu Hause versorgt. Von rund zehn Millionen Angehörigen. Oft sind sie überlastet und frustriert. Mit welchen täglichen Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Wie kann ihnen geholfen werden? Was hat die Bundesregierung vor, um die Situation in der Pflege zu verbessern?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
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