NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Nettogewinn des Zahlungsabwicklers dürfte um rund 21 Prozent gestiegen sein, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Mit dieser Einschätzung liege er leicht unter der Konsensprognose./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012969182
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012969182
© 2026 dpa-AFX-Analyser