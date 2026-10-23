NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Technologiebörse Nasdaq ist am Freitag nach ihrem jüngsten Kursrutsch kaum Besserung in Sicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise, für die zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verantwortlich sind, bleiben Anleger vorsichtig.

Der am Vortag um fast 3 Prozent schwächere Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 notierte im frühen Freitagshandel knapp im Minus bei 28.946 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 1,09 Prozent auf 52.290 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.629 Punkte nach unten.

Der Dow hat sich im Oktober schon sichtbar von den zwei vorangegangenen, schwachen Monaten erholt. Dagegen ist der Nasdaq von seinem früh im Oktober erreichten Rekordhoch deutlich zurückgefallen. Im bisherigen Jahresverlauf liegt er aber immer noch vorn, auch wenn die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie zuletzt einige Schrammen davongetragen hat. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild./ajx/he

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