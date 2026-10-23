DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 25. Oktober 2026 - EU/Ende der Sommerzeit M O N T A G, 26. Oktober 2026 *** 07:00 AM/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei COP17-Konferenz *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 90,1 zuvor: 89,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 89,9 zuvor: 89,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,0 zuvor: 90,4 *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - AT/Börsenfeiertag: Österreich ===

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October 23, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

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