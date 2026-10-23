ETF Analyse der Woche | Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

In unserer aktuellen ETF Analyse der Woche nehmen wir den europäischen Immobiliensektor unter die Lupe. Im Fokus steht eine detaillierte Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C Prognose, inklusive fundiertem Chartcheck, Fundamentaldaten und Risikokennzahlen.

- Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C WKN: DBX0F1 - ISIN: LU0489337XXX/ Ticker: D5BK

?? Die 3 Key Takeaways zum State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD

Bärischer Trend im Chartbild: Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart kämpft der ETF mit wichtigen Moving Averages (u.a. SMA200 und SMA20). Ohne deutliche Dynamik nach oben droht ein erneuter Test der Jahrestiefs.

Enttäuschende Rendite-Entwicklung: Mit einer negativen Performance im laufenden Jahr (-4,44 - und auf 5-Jahres-Sicht (-26,90 - hinkt der europäische Immobiliensektor dem Gesamtmarkt deutlich hinterher.

Kein dringender Handlungsbedarf: Aufgrund des verhaltenen Risikoprofils (Max. Drawdown seit Auflage -46,46 - und der fehlenden Kurserholungdrängt sich der Fonds im Rahmen der aktuellen Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C Prognose nicht für einen Neueinstieg auf.

Der Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index nach. Dieser Index bietet Anlegern Zugang zu europäischen börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften aus Industrieländern - diversifiziert nach Geografie und Immobilienart.

Als größter ETF auf diesen Referenzindex setzt der Fonds auf eine vollständige physische Replikation (Direktkauf aller Indexbestandteile). Entstehende Dividendenerträge werden automatisch thesauriert und im Fondsvermögen reinvestiert.

Chartcheck - Prognose

Betrachtung im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Rücksetzer bis Oktober 2023 konnte sich der Anteilsschein zwar sukzessive erholen, das vorherige Hoch jedoch nicht mehr anlaufen. Seit August 2024 bewegt sich der Kurs übergeordnet in einer Seitwärtsbox.

Offensichtliche Probleme zeigt das Papier beim Überwinden der SMA200 (aktuell bei 22,81 EUR). Zwar gelang im Februar 2026 der Ausbruch nach oben, der ETF lief jedoch anschließend wieder dynamisch an die 200-Wochen-Linie zurück. Damit weist das Wochenchart aktuell einen bärischen Anklang auf.

Szenarien für den Wochenchart:

BULLISCH - ERHOLUNG: Der ETF muss sich nachhaltig von der SMA200 nach oben lösen, um die Hürden bei der SMA20 (aktuell 24,12 EUR) und SMA50 (aktuell 24,22 EUR) zu testen. Ein Ausbruch über diese eng zusammenliegenden Linien erfordert hohes Momentum, würde das Chartbild jedoch spürbar aufhellen.

BÄRISCH: Ein bestätigter Wochenschlusskurs unterhalb der SMA200 erhöht die Wahrscheinlichkeit für erweiterte Abgaben in Richtung des Jahrestiefs.

Einschätzung Wochenchart: Neutral - Bärisch...

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