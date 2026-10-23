123fahrschule (123fs) hat erfreuliche vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt: Das Konzern-EBITDA stieg im Vorjahresvergleich um 68% auf EUR 1,33 Mio., obwohl der Umsatz lediglich um 2% auf EUR 19,7 Mio. zulegte. Das EBITDA im dritten Quartal verbesserte sich deutlich auf EUR 0,49 Mio. nach EUR -0,19 Mio. im Vorjahr, was auf Effizienzgewinne im Kerngeschäft zurückzuführen ist. Eine stärkere Nachfrage bei FahrerWerk sowie eine umfangreiche Pipeline an Simulatoranfragen bei Foerst geben zusätzlichen Rückhalt. Das schwache Umsatzwachstum veranlasst uns jedoch, unsere Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2026 auf EUR 26,8 Mio. zu senken (zuvor: EUR 29,6 Mio.). Die EBITDA-Prognose belassen wir unverändert bei EUR 1,8 Mio. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von EUR 5,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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