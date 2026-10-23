Mitteilung der EPH Group AG: Wertpapierprospekt für neue 10-Prozent-Anleihe gebilligt - Zeichnungsstart am 28. Oktober 2026 Die EPH Group AG hat einen weiteren wichtigen Schritt bei der Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XXXX) abgeschlossen: Der Wertpapierprospekt für die besicherte Tourismus-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro wurde von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt und für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland notifiziert. Die Zeichnungsfrist beginnt am kommenden Mittwoch, dem 28. Oktober 2026. Die neue Unternehmensanleihe bietet einen festen Zinssatz von 10 Prozent pro Jahr. Die Zinsen werden monatlich an die Investoren ausgeschüttet. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, die Stückelung liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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