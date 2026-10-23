China Eastern Airlines

SHANGHAI, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Das North Bund Forum 2026 wurde am 20. Oktober in Shanghai eröffnet. Als eines der beiden Hauptforen der Veranstaltung fand am selben Tag das North Bund International Aviation Forum 2026 statt. Das gemeinsam von China Eastern Airlines und der Shanghai Airport Authority organisierte Luftfahrtforum stand unter dem Motto "Harmonische Integration, resiliente Entwicklung - gemeinsam ein offenes und kooperatives globales Luftfahrtökosystem gestalten". Die Veranstaltung brachte mehr als 300 Gäste aus aller Welt zusammen, darunter Vertreter der Stadtregierung von Shanghai, der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, der Luftfahrtallianz SkyTeam und des Internationalen Luftverkehrsverbands. Die Teilnehmer diskutierten intensiv über Themen rund um das Forums-Motto. Zudem wurden eine Reihe zukunftsweisender Brancheninnovationen und -ergebnisse vorgestellt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde präsentierte den "Strategieplan für die Entwicklung Shanghais zu einem internationalen Luftverkehrsdrehkreuz im neuen Zeitalter". Vertreter führender internationaler Verbände und Organisationen gaben Einblicke in globale Entwicklungstrends der Luftfahrtbranche und erläuterten ihre Perspektiven für die künftige Zusammenarbeit.

China Eastern Airlines stellte zwei umfassende integrierte Servicelösungen vor: "Eastern Ease-Journey" und "Aviation+". Die erste Lösung trägt den Titel "Eastern Ease-Journey - ein integriertes Servicesystem für komfortable Passagier- und Luftfrachtbeförderung". Das System verfolgt einen innovativen Ansatz, um das Angebot an Passagier- und Frachttransportdiensten zu erweitern und deren Nutzung komfortabler zu gestalten. Ziel ist ein integriertes Servicemodell, das reibungslose Reiseerlebnisse für Menschen und einen effizienten Warenverkehr ermöglicht.

Die zweite Neuerung ist die Strategie "Aviation+ für integrierte Entwicklung und den Ausbau des Ökosystems". Die Strategie umfasst verschiedene Modelle, darunter "Luftfahrt + Kulturerbe und Museen", "Luftfahrt + Geschäftsreisen", "Luftfahrt + Gesundheit" und "Luftfahrt + multimodaler Transport". Durch die Vernetzung von mehr als 100 branchenübergreifenden Partnern wird das Luftfahrtökosystem gezielt erweitert. Gleichzeitig erschließt China Eastern Airlines neue Wachstumsperspektiven, unter anderem im Bereich Sportveranstaltungen, im Wintersport- und Wintertourismussektor sowie durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Damit soll sich die Luftfahrt vom reinen Transportmittel zu einem Anbieter vielfältiger Erlebnisse weiterentwickeln. Zugleich soll eine integrierte "Aviation +"-Plattform entstehen, die Kultur, Tourismus, Handel, Sport, Ausstellungen, Gastronomie, Beherbergung, Transport, Reisen und Shopping miteinander verbindet.

Die Civil Aviation University of China stellte die Ergebnisse der Studie "Wirtschaftlicher Beitrag der Luftverkehrsdrehkreuz-Ökonomie Shanghais" vor. Die Shanghai Airport Authority und die Airport Authority Hong Kong präsentierten gemeinsam das Shanghai-Hong Kong Airport International Aviation Talent Training Center. Das Forum gab außerdem Einblicke in zahlreiche gemeinsame Innovationsprojekte, an denen unterschiedliche Abteilungen, Branchen und Sektoren beteiligt sind. Sie spiegeln das Leitmotiv "Harmonische Integration, resiliente Entwicklung" wider.

China Eastern und die Fudan University stellten die "Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie zur Förderung der internationalen Markenpräsenz und Stärkung des Images der Stadt Shanghai" vor. China Eastern und das Ruijin Hospital leiteten zudem offiziell die Phase 2.0 ihrer strategischen Partnerschaft ein. Beide Partner werden ihre Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts "Sky-Blue In-Flight Medical Volunteers" weiter vertiefen. Aufbauend auf ihrer umfassenden Kooperation im Bereich der Luftfahrtmedizin wollen sie außerdem neue gemeinsame Angebote für integrierte Gesundheitsdienstleistungen und den Gesundheitstourismus für internationale Besucher entwickeln.

Auf dem Forum stellte die Shanghai Hongqiao Inspection Station den Umsetzungsplan auf Basis von One ID zur nahtlosen Verknüpfung von Check-in, Einreisekontrolle und Boarding für eine effizientere Abfertigung internationaler Flüge und Passagiere vor. Fan Chenggong, stellvertretender Generalsekretär der China Civil Airports Association (CCAA), präsentierte den "CCAA·2026 China Transport Airports Development Index".

Das diesjährige Forum rückte Innovationen in der Luftfahrt in den Mittelpunkt und ermöglichte den Teilnehmern, die Ergebnisse der digitalen Transformation und der branchenübergreifenden Integration in der zivilen Luftfahrt unmittelbar kennenzulernen. Eine erweiterte Version des intelligenten Agenten Yanbao wurde neu in die App von China Eastern Airlines integriert. Gemeinsam mit der Jiushi Group startete China Eastern Airlines die Kampagne "Fly & Read Shanghai · Collect Oriental Cloud Seal". Dabei sind Nutzer eingeladen, an verschiedenen Orten in Shanghai digitale Stempel zu sammeln.

Außerhalb des Veranstaltungsortes richtete China Eastern Airlines einen immersiven Ausstellungsbereich ein, der eng auf das Forumsmotto und die zentralen Ergebnisse der Veranstaltung abgestimmt war. Die Ausstellung umfasste Themenbereiche zu Partnerschaften mit Kulturinstitutionen und Museen, digitalen und intelligenten Anwendungen sowie nachhaltiger Luftfahrt (ESG). Darüber hinaus brachte China Eastern Airlines das thematische Kultur- und Kreativprodukt "Harmonische Integration" auf den Markt, das chinesisches Kulturerbe mit östlicher Ästhetik verbindet, und veranstaltete interaktive Aktionen in den sozialen Medien.

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558