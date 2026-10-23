Abnehmspritzen wie Ozempic dämpfen offenbar die Lust auf Bier. Heineken warnt britische Pubs vor sinkenden Umsätzen. Wie groß ist die Gefahr für die Brauer und was heißt das für die Heineken-Aktie? Die Abnehmspritze kommt im Pub an. Heineken fordert britische Kneipen und Bars auf, sich auf den Boom der Medikamente zur Gewichtsreduktion einzustellen. Sonst drohten ihnen weniger Gäste und weniger Umsatz. Das geht aus einer internen Präsentation hervor, die der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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