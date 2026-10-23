EUROPA BRENNT!: Achtung! Wenn Politik die Börsenkurse bestimmt, wird es gefährlich!

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Reformstau, geopolitische Risiken und wirtschaftlicher Druck treffen auf nervöse Rohstoffmärkte. Energie-Aktien glänzen, Sektoren wie Uran Lithium oder kritische Metalle verlieren! Nun trifft es auch Gold und Kupfer.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

heute handeln wir gleich zwei wichtige Themen ab, dazu müssen wir auch mal politisch werden. Denn was, wenn die aktuellen Krisen nicht mehr nur einzelne "Baustellen" sind - sondern Teile eines grundlegenden Umbruchs?

Genau dieser Frage gehen wir im neuen Rohstoff Insider-Video nach. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Fourth-Turning-Theorie: die Vorstellung, dass Gesellschaften in größeren historischen Zyklen immer wieder Phasen tiefgreifender Neuordnung durchlaufen.

Europa steht dabei besonders im Fokus: Brennende Städte, die Energiefrage, technologische Abhängigkeiten und Kriegstreiberei bergen große Risiken. Welche Rolle spielt die USA und könnte die schwierigste Phase sogar noch vor uns liegen?

Video 1 geht der Frage nach: Steht Europa vor dem Systemwechsel?

Was bedeutet ein möglicher größerer Umbruch für Vermögen, Vorsorge und persönliche Handlungsfreiheit?

Jetzt ansehen: Fourth Turning - wie tief könnte Europas Umbruch wirklich reichen?

https://www.youtube.com/watch?v=zisew7g-bg4

Doch politische und wirtschaftliche Umbrüche hinterlassen auch an den Märkten Spuren.

Darauf geht Video 2 ein: Beginnt jetzt die große Rohstoff-Rotation?

Während zahlreiche Minenwerte kämpfen, zeigt der Energiesektor Stärke. Steht Gold vor wichtigen Entscheidungsmarken? Hat Uran einen belastbaren Boden ausgebildet, bleibt Lithium angeschlagen? Der Kampf ums Öl ist wieder einmal in aller Munde und treibt Inflation und Zinsen drastisch nach oben.

Aus Anlegersicht darf man sich freuen, denn in den kommenden Monaten stehen wohl vor MEGA-Kaufchancen. Dann lässt sich ein Vermögen verdienen, wenn das Timing stimmt.

Jetzt ansehen: Energie stark, Minen schwach - welche Rohstoffsektoren jetzt entscheidend werden!

https://www.youtube.com/watch?v=V4JX7NTnG1w

Achtung: Erste Exklusive-Live-Events in München und Frankfurt! Einladungslink und Informationen finden Sie in unserem Rohstoff Insider Telegram-Kanal.

Hier geht's zur kostenlosen Telegram-Gruppe:

https://t.me/+3uTJ1-yebSZmYWY6

Bestimmen Sie zudem aktiv mit, welche Aktien, Rohstoffe und Themen als Nächstes analysiert werden. Schlagen Sie auch eigene Werte Themen und Wunschaktien zur Analyse vor.

Europa im Umbruch. Märkte in Bewegung. Rohstoffe vor wichtigen Entscheidungen.

Wie sollten Anleger diese Entwicklungen einordnen?

Die unterschiedlichen Perspektiven gibt es in den beiden neuen Rohstoff Insider-Videos.

Viele Grüße

Ihr Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" sowie des Rohstoff Insider Telegram-Kanals. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie enthalten teilweise politische Einschätzungen und unsichere Zukunftsszenarien und stellen weder eine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung noch eine Finanzanalyse oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Edelmetalle, Kryptowährungen, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Genannte Kursmarken und Szenarien beziehen sich auf die in den Videos betrachtete Marktsituation und stellen weder aktuelle Kurse noch zugesicherte Entwicklungen dar. Die Fourth-Turning-Theorie ist ein Deutungsmodell und kein verlässlicher Zeitplan für zukünftige Entwicklungen. Die genannten Anlageklassen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen; Verluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust sind möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.

Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002742XXX,XD0137824XXX,BTC~USD,XC0009656XXX