Berlin (ots) -Das digitale Präventionsangebot platoniq zeigt in einer Pilotstudie vielversprechende Ergebnisse gegen Einsamkeit. Die Studie entstand gemeinsam mit der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie erschien am 22. Oktober 2026 im peer-reviewten Fachjournal JMIR Human Factors. (https://humanfactors.jmir.org/2026/1/e99374)Einsamkeit betrifft Millionen Menschen in Deutschland und schadet der Gesundheit erheblich. Psychologische Ansätze helfen nachweislich dagegen. Digitale Angebote sind bisher aber kaum untersucht.Seit Juni 2026 ist die App von der Zentralen Prüfstelle Prävention als Präventionskurs nach § 20 SGB V zertifiziert. Sie ist das einzige zertifizierte Präventionsangebot, das gezielt Einsamkeit adressiert. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen einen Großteil der Kosten.platoniq basiert auf Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie und des sozialen Kompetenztrainings. Jede Woche wird ein neues Modul freigeschaltet, etwa zu emotionaler Unterstützung oder Konfliktlösung.Teilgenommen haben 72 Erwachsene, die sich mindestens leicht bis mäßig einsam fühlten. Die Hälfte war 35 Jahre oder jünger. Im Schnitt nutzten sie die App rund 21 Minuten pro Woche.Nach vier Wochen war die Einsamkeitsbelastung deutlich gesunken. Das entspricht einem mittleren bis großen Effekt. Drei von vier Teilnehmenden berichteten weniger Einsamkeit. Bei 45 Prozent war die Veränderung klinisch bedeutsam. Nach acht Wochen blieb der Effekt stabil. Auch soziale Kompetenzen und wahrgenommene soziale Unterstützung verbesserten sich. Beim Stresserleben zeigte sich keine signifikante Veränderung."Die Studie zeigt, dass Prävention durchaus junge Leute erreichen kann, wenn man die richtigen Themen wählt und Menschen in ihrer Lebensrealität abholt", sagt Studienleiter Dr. Silvan Hornstein, Mitgründer von platoniq.health. "Für uns ist sie ein erster Schritt. Wir arbeiten bereits an weiteren Studien, etwa in der Regelversorgung."Über platoniq.healthplatoniq.health ist eine Ausgründung aus dem Institut für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin und entwickelt digitale Angebote für stärkere soziale Beziehungen.Pressekontakt:Dr. Silvan Hornsteinplatoniq.healthkontakt@platoniq.healthOriginal-Content von: SHS Social Health Solutions UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182756/6376960