Die in den letzten Optionsmarkt-Analysen über langlaufende US-Staatsanleihen identifizierte Bodenbildung ist vorerst abgeschlossen. Der maßgebliche TLT-ETF drehte exakt an der 76,50-USD-Marke - verteidigt durch massives institutionelles Put-Writing - und hat in einer dynamischen Gegenbewegung nicht nur den Gamma-Flip bei 78 USD überschritten, sondern aktuell auch die schwere Call-Wall bei 80 USD durchbrochen (aktueller Kursbereich: 81,70 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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