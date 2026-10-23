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Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland



23.10.2026 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BERLIN, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland. Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte: 79 € P.P.-3 TAGE IN DRESDENS ALTSTADT

Inklusive Frühstück. Frauenkirche, Zwinger und Semperoper nur 15 Gehminuten entfernt. Perfekt für die Reisezeit im Winter: der Saunabereich im 7. Stock mit Blick über Dresden. 599 € P.P.-ADVENTSKREUZFAHRT INS ELSASS

5 Tage auf dem Rhein ab/bis Mainz. Vollpension und Getränke sind inbegriffen. Höhepunkte der Route: die Weihnachtsmärkte in Speyer, Rüdesheim und Straßburg. Der Anbieter gibt uns Reisebegeisterten einen Last-Minute-Preis (statt regulär 1099 €). AB 1399 € P.P.-THAILAND: 2 WOCHEN IM 4*-RESORT MIT FLUG

Strandurlaub am Karon Beach auf Phuket. Club-Mitglieder übernachten im Superior-Zimmer mit Poolblick. Ebenfalls für uns Reisebegeisterte verhandelt: 2 Stunden Massage sowie kostenlose Snacks und Getränke. 109 € P.P.-MITGLIEDERFAVORIT IN SCHWÄBISCH HALL

Eines der ältesten Fachwerkhäuser Südwestdeutschlands. Club-Mitglieder, die schon zu Gast waren, kommentieren: "Wunderschönes Hotel". Wir haben ein Spezialangebot für die Nebensaison: Regulär kostet der Aufenthalt doppelt so viel. Inklusive 2 Übernachtungen, Frühstück, 3-Gang-Dinner, Flasche Sekt. AB 269 € P.P.-VENEDIG: 4 TAGE MIT FLUG

4-Sterne-Hotel in einem Palazzo aus dem 16. Jahrhundert. Früher Wohnort und Werkstatt des Bildhauers Alessandro Vittoria. Deckenbalken, Nussbaumvertäfelungen, Murano-Glasleuchten. Weniger als 10 Gehminuten zum Markusplatz und Dogenpalast. Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar. Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com Wer sind wir?

Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten. Pressekontakt:

Natalia Cwierz - Berlin

+49 30 311 975 20

ncwierz@travelzoo.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-angebote-fur-reisebegeisterte-in-deutschland-302918261.html



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