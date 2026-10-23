American Salars Lithium Inc. hat die bereits angekündigte Übernahme von K20 Minerals Pty Ltd. erfolgreich abgeschlossen und sich damit das vollständig kontrollierte Lake Throssell Sulphate of Potash (SOP) Project in Westaustralien gesichert. Das Projekt umfasst eine Explorationslizenz von rund 296 Quadratkilometern und stärkt die Position des Unternehmens im Rohstoffsektor.



Mit dem Abschluss der Transaktion übernimmt American Salars sämtliche Anteile an K20 Minerals und dessen Tochtergesellschaft. Zur Finanzierung wurden zunächst 2,55 Millionen neue Aktien ausgegeben, während eine zweite Tranche gleicher Größe zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll. Zudem leistete das Unternehmen eine vertraglich vereinbarte Zahlung für die Instandhaltung der Lizenzrechte.



Nach Angaben von CEO R. Nick Horsley liegt der unmittelbare Fokus nun auf der Sichtung und Validierung der vorhandenen technischen Daten des Projekts. Anschließend sollen der weitere Arbeitsbedarf, mögliche Explorationsmaßnahmen sowie die Voraussetzungen für einen technischen Bericht nach dem kanadischen Standard NI 43-101 bewertet werden.



Mit der Übernahme erweitert American Salars sein Portfolio um ein weiteres aussichtsreiches Rohstoffprojekt und schafft die Grundlage für die zukünftige Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials der Lagerstätte in Westaustralien.



American Salars mit Sitz in Vancouver (Kanada) ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Lithium- und anderen Rohstoffprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Zu den wichtigsten Projekten zählen das Flaggschiffprojekt Salar de Pocitos im argentinischen Lithium-Dreieck sowie mehrere Lithiumprojekte in Québec.



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