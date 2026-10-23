Die Booking-Aktie bleibt nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch erheblich unter Druck und notiert aktuell bei 156,90 US$. In meiner letzten Analyse vom August hatte ich nach dem kräftigen Aufwärtsimpuls weiteres Potenzial bis zum Rekordhoch bei 233,58 US$ in Aussicht gestellt. Doch der Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie erwies sich als Fehlsignal und die Verkäufer schlugen anschließend massiv zurück. Auch die moderate Erholung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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