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Die XRP Prognose für Oktober 2026 wirft eine unbequeme Frage auf, denn das Zahlungsvolumen auf dem Ledger stieg in 24 Stunden um 119,6 Prozent, und trotzdem steht der Kurs bei 1,32 Dollar. Wale pumpten durchschnittlich 112,4 Millionen Dollar an Token auf Binance, den höchsten Wert seit sieben Monaten. Gleichzeitig flossen 5,3 Milliarden XRP von zentralen Börsen ab, und jemand sammelt im Stillen ein. Irgendetwas stimmt nicht, denn die Aktivität wächst und der Preis sinkt. Dieser Artikel zeigt, was hinter den Zahlen steckt und warum die schnellsten Wallets bereits auf etwas ganz anderes schauen.

Was zeigt die XRP Prognose über die Walaktivitäten im Oktober 2026?

XRP handelt am 23. Oktober bei 1,32 Dollar und hat im vergangenen Monat rund 18 Prozent verloren. Das Ledger verzeichnete am selben Tag ein Zahlungsvolumen von 770,6 Millionen XRP, ein Plus von 119,6 Prozent gegenüber dem Vortag. Wal-Einzahlungen auf Binance erreichten laut Benzinga einen Monatsdurchschnitt von 112,4 Millionen Dollar, den höchsten Stand seit sieben Monaten.

Während Wale einzahlen, verließen 5,3 Milliarden XRP die zentralen Plattformen in 30 Tagen. Binance allein verzeichnete 2,2 Milliarden XRP an Abflüssen, gefolgt von OKX und Bybit. Laut crypto.news zogen Spot-ETFs am 22. Oktober 3,55 Millionen Dollar an, angeführt von Franklin Templeton. Santiment meldete 8,24 Millionen aktive Wallets, ein Rekord.

Analysten sehen 1,25 bis 1,45 Dollar im Oktober und bis zu 1,93 Dollar zum Jahresende. Ripples Swell-Konferenz öffnet am 27. Oktober in New York mit über 1.500 Teilnehmern, darunter Vertreter von BlackRock und dem IWF. Doch bei 83 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bringt selbst das beste Szenario Späteinsteigern nur einstellige Prozentgewinne. Die Wallets, die immer zuerst handeln, schauen bereits auf das Erdgeschoss, nicht auf das Penthouse.

Ist Pepeto der Presale, den die XRP-Anleger noch nicht auf dem Radar haben?

Die Zahlen oben zeigen einen Markt, in dem 83 Milliarden Dollar Bewertung den Raum für Vervielfachungen schließen. Wer den gleichen Fehler vermeiden will, den Tausende bei XRP gemacht haben, schaut dorthin, wo die Werkzeuge bereits vor dem Listing laufen und der Einstieg noch offen ist.

Das ist der entscheidende Punkt. Die meisten Presales, die den frühen Anstieg verpasst haben, scheiterten nicht am Team oder an der Idee. Sie scheiterten, weil die Produkte erst kamen, als das Kapital bereits weitergezogen war. Sobald ein Token an einer Börse gelistet war, gehörte der günstige Einstieg der Vergangenheit an.

Pepeto hat diese Lücke vom ersten Tag an geschlossen, mit einer laufenden Börse, einer laufenden Bridge und einem laufenden Scanner, die alle bereits vor dem Listing aktiv sind. Die Börse PepetoSwap berechnet keine Gebühren für den Handel. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PepetoSwap keinen einzigen Cent. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart insgesamt 3.000 Dollar an reinen Handelskosten.

Der Scanner von Pepeto prüft jeden Token mit 42 automatisierten Checks vor dem Kauf. Er liest den Vertragscode, testet Kauf und Verkauf auf einer simulierten Kette und blockiert alles mit einem kritischen Befund. Die Bewertung reicht von 0 bis 100, mit einem klaren Ja oder Nein als Ergebnis.

Im Presale wurden bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin aufgebaut, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig auditierte Codebasis vertrauen können. Meme-Energie plus funktionierende Werkzeuge plus dieses erfahrene Team ergibt eine Kombination, die im Kryptomarkt nur selten vorkommt.

Fazit

Die XRP Prognose beschreibt einen Coin, der zwischen Unterstützung und Widerstand feststeckt. Selbst wenn XRP 1,93 Dollar zum Jahresende erreicht, bringt das von 1,32 Dollar aus weniger als 50 Prozent. Pepeto hat die Lücke bereits geschlossen, denn Börse, Bridge und Scanner dienen Inhabern, die vor dem Listing zum Presale-Preis eingestiegen sind. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in diesen Presale, während große Coins seitwärts liefen, und jeder Cent Unterschied zwischen Presale und Börsenkurs vervielfacht sich nach dem Listing. Der Pepe-Mitgründer, ein Binance-Experte und ein vollständig von SolidProof geprüfter Code sprechen für das Projekt. Der aktuelle Einstieg über die offizielle Pepeto-Website endet mit dieser Phase, denn der Preis steigt mit jeder gefüllten Stufe.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Oktober 2026?

Analysten sehen eine Spanne von 1,25 bis 1,45 Dollar im Oktober und bis zu 1,93 Dollar zum Jahresende. Wal-Einzahlungen auf Binance erreichen ein Sieben-Monats-Hoch, und die Swell-Konferenz am 27. Oktober könnte kurzfristig Impulse liefern.

Warum ziehen die Pepeto-Wallets Kapital an, während XRP seitwärts läuft?

Pepeto bietet eine laufende Börse ohne Gebühren und einen von SolidProof geprüften Code auf der offiziellen Pepeto-Website. Der Presale-Preis liegt weit unter dem erwarteten Börsenkurs, was frühen Käufern ein Vervielfachungspotenzial eröffnet, das bei großen Coins nicht mehr existiert.