Ethereum Prognose: ETH bei 2.393 Dollar, doch ein Wal schichtet 159 Millionen Dollar von BTC in ETH um

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Ein mysteriöser Wal hat in elf Tagen Bitcoin im Wert von 159 Millionen Dollar in ETH getauscht, doch die meisten Privatanleger haben diese Bewegung nicht bemerkt. ETH notiert am 23. Oktober 2026 bei 2.393 Dollar, 52 Prozent unter dem Allzeithoch. Gleichzeitig zogen Wal-Wallets 170.000 ETH von den Börsen ab, als wüssten sie etwas, das der Markt noch nicht eingepreist hat. Die zentrale Frage lautet: warum laden die größten Akteure ihre Positionen auf, während die Masse verkauft? Die Ethereum Prognose sieht bestenfalls einstellige Prozente nach oben, doch die eigentlich asymmetrische Chance liegt dort, wo der gesamte Markt noch nicht hinschaut.

Ethereum Prognose Oktober 2026: Was die Wal-Daten und ETF-Abflüsse wirklich verraten

ETH eröffnete am 22. Oktober bei 2.471 Dollar und fiel auf 2.400 Dollar, als steigende Ölpreise über 111 Dollar pro Barrel Risikoassets belasteten, wie Yahoo Finance berichtete. Bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht ETH dreistellige Milliardenbeträge für eine Verdopplung zum Allzeithoch. Die Spot-ETH-ETFs verzeichneten bis zum 9. Oktober Abflüsse von 542 Millionen Dollar, BlackRocks ETHA verlor allein 477 Millionen Dollar, die schwächste Woche seit Dezember 2025.

Die Onchain-Daten zeigen jedoch ein völlig anderes Bild. Ein einzelner Wal verkaufte in elf Tagen 1.917,7 BTC und kaufte dafür 64.545 ETH, wie Invezz meldete. Allein am 22. Oktober tauschte dieser Wal 246,25 BTC gegen 8.286 ETH im Wert von 20,64 Millionen Dollar. BlackRock-ETF-Wallets erhielten über Coinbase Prime 6.334 ETH im Wert von 15,19 Millionen Dollar.

Changelly sieht den Oktober zwischen 2.388 und 2.464 Dollar, CoinDCX nennt 2.500 Dollar als Ziel, doch selbst dort sprechen wir von einstelligen Prozenten. Die großen Spieler positionieren sich für eine Bewegung, die der Durchschnittsanleger erst sieht, wenn der Kurs schon gelaufen ist. Doch die eigentlichen Frühphasen-Gewinne sitzen dort, wo noch kein Börsenkurs existiert und ein einziges Listing alles verändern kann.

Pepeto: Was der Presale bietet, bevor das Listing die Tür schließt

Wenn Wale 159 Millionen Dollar von BTC in ETH umschichten, beweisen sie, dass das kluge Geld früher handelt als die breite Masse. Genau dieses Muster wiederholt sich jetzt auf einer kleineren Bühne, wo der Einstieg noch Bruchteile eines Cents kostet.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto überträgt Token über Ethereum, BNB, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden, und das völlig gebührenfrei. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können bei einem Fehler die Gelder tagelang sperren. Bei einem fehlgeschlagenen Transfer auf der Pepeto-Bridge erhalten die Nutzer ihre Token automatisch zurück, ohne Wartezeit und ohne Support-Ticket. Ein Binance-Listing rückt näher, und sobald der Token an der Börse handelt, ist der Presale-Zugang endgültig geschlossen. Weitere Top-Plattformen stehen ebenfalls bereit.

Ein Teammitglied, das bei Binance gearbeitet hat, entwickelt aktiv am Projekt mit und sitzt nicht nur in einer Berater-Rolle. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und das Team verifiziert, was die Sicherheit des Presales durch eine unabhängige Analyse bestätigt hat, bevor der Verkauf für Käufer geöffnet wurde. Der Token wird aktuell zum Stufenpreis von 0,000000188 Dollar verkauft, innerhalb einer Runde, die bereits über 10,38 Millionen Dollar eingebracht hat. Wenn diese Runde gefüllt ist, steigt der Preis auf die nächste Stufe.

Bei vergleichbaren Presale-Projekten hat sich gezeigt, dass wenige Stunden Unterschied beim Einstieg über den gesamten Ertrag entschieden haben. Ein früher Käufer des originalen Pepe-Coins verwandelte einen kleinen Betrag in außergewöhnliche Gewinne, weil er einen Tag vor der Masse einstieg. Pepeto bietet genau die Frühphasen-Positionierung, die bei den großen Coins nicht mehr möglich ist. Analysten sehen den Weg zu einer Verhundertfachung vom Presale-Preis zum Listing-Kurs, die Art von Rendite, die bei einem gelisteten Coin mathematisch unmöglich ist.

Fazit

ETH hat Aufwärtspotenzial, doch bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegen sich die Renditen im einstelligen Prozentbereich. Die wirklich großen Gewinne jedes Zyklus kommen von Coins, die noch vor ihrem Listing stehen. Pepetos Zeitpunkt passt, denn das Listing rückt näher, während der Preis noch bei sechs Nullen nach dem Komma liegt. Das Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website ist noch geöffnet, doch die Runde füllt sich, und die nächste Stufe kostet mehr. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich die Differenz zwischen sechs Nullen und dem ersten Börsenkurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

ETH handelt bei 2.393 Dollar. Changelly sieht 2.388 bis 2.464 Dollar, CoinDCX nennt 2.500 Dollar als Monatsziel.

Lohnt sich ein Pepeto-Kauf vor dem Listing?

Pepeto bietet Presale-Zugang bei sechs Nullen, bevor das Binance-Listing den Kurs auf ein neues Niveau heben kann. Alle Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.