Freiburg (ots) -
"Kurz vor der Parlamentswahl am Dienstag kündigte Ministerpräsident Netanjahu eine Operation im Westjordanland in einem Ausmaß an, "wie es sie seit dem Sechstagekrieg nicht mehr gegeben hat" - also seit fast 60 Jahren. Auch die islamistische Hamas trägt zur Eskalation bei. Ihre Entwaffnung bleibt eine Voraussetzung für dauerhafte Sicherheit im Gazastreifen. Doch Netanjahu gießt mit seiner Ankündigung weiter Öl ins Feuer. Auch seine wichtigsten Herausforderer bieten kaum eine Perspektive für die Palästinenser. Netanjahus Koalition mit rechtsextremen Parteien aber setzt ganz auf Eskalation. Doch mit immer neuen Militäroperationen und Siedlungen wird Israel keinen Frieden erreichen." https://mehr.bz/bel246b
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