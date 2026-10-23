Die bekannte Kartendienst-Marke arbeitet bereits zum zweiten Mal in Folge mit MINI USA zusammen und bietet ein maßgeschneidertes MINI-Erlebnis innerhalb der App mit detaillierter Turn-by-Turn-Navigation entlang der offiziellen Routen durch Kalifornien, New York und Florida.

MapQuest, die wegweisende Navigationsmarke im Besitz von System1, Inc. (NYSE: SST), gab heute bekannt, dass sie offizieller Navigationspartner von MINI Takes the States (MTTS) 2026 ist, der alle zwei Jahre stattfindenden Straßenrallye, bei der Tausende begeisterter MINI-Besitzer auf einigen der landschaftlich reizvollsten Straßen Amerikas zusammenkommen. Diese Partnerschaft markiert den zweiten Erfolg in Folge für MapQuest, das bereits bei der MTTS 2024 als Navigationspartner von MINI fungierte.

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MINI Takes the States 2026 Powered by MapQuest

MINI Takes the States 2026 findet nun bereits zum zehnten Mal statt und feiert das 20-jährige Jubiläum seit der ersten Querlandfahrt im Jahr 2006. Die Veranstaltung präsentiert sich in einem neuen Format: drei über das ganze Land verteilte Straßenrallyes an langen Wochenenden. Die Rallye startete in Kalifornien (2.-4. Oktober) mit einer Strecke von Monterey über Sonoma zum Lake Tahoe, wird in New York (23.-25. Oktober) von Buffalo über die Finger Lakes und die Adirondacks nach Lake Placid fortgesetzt und endet in Florida (13.-15. November) mit einer Fahrt von Fort Myers nach Miami und weiter über den Overseas Highway nach Key West.

Um dieses Erlebnis zu ermöglichen, hat MapQuest direkt in seiner kostenlosen iOS- und Android-App ein maßgeschneidertes MINI-Erlebnis integriert. Rallye-Teilnehmer, die sich in der Nähe einer Veranstaltung befinden, sehen die Rallye automatisch in der App angezeigt, oder sie können ihre Route über offizielle Links in den MTTS-Werbematerialien aufrufen. Die Fahrer wählen einfach ihren Rallye-Tag aus und tippen auf "Start", woraufhin MapQuest sie Schritt für Schritt entlang der offiziellen MINI-Route führt. Teilnehmer, die erst im Laufe eines Fahrtages dazustoßen, werden automatisch am nächstgelegenen Punkt auf der Route abgeholt es sind weder gedruckte Wegbeschreibungen noch die manuelle Eingabe von Wegpunkten erforderlich.

"MINI Takes the States verkörpert alles, was wir an der offenen Straße lieben großartige Routen, eine tolle Gemeinschaft und die pure Freude am Fahren", sagte Doug Berger, General Manager von MapQuest. Nach einer fantastischen Partnerschaft im Jahr 2024 freuen wir uns sehr, erneut als offizieller Navigationspartner von MINI dabei zu sein. Wir haben ein MINI-Erlebnis direkt in die MapQuest-App integriert, sodass sich jeder Teilnehmer ganz auf die Landschaft konzentrieren kann, während wir uns um die Wegbeschreibung kümmern. Genau für diese Art von Erlebnis wurde MapQuest entwickelt."

"MINI Takes the States ist eine Hommage an all das, was die MINI-Community so besonders macht die gemeinsame Leidenschaft für Abenteuer, wenig befahrene Straßen und die Begegnungen, die man unterwegs erlebt", sagte Jordyn Adelson, Experiential Marketing Project Manager bei MINI USA. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von MTTS freuen wir uns sehr, MapQuest erneut für eine weitere Rallye begrüßen zu dürfen. Dank der integrierten Navigationsfunktion können unsere MINI-Fans die offiziellen Routen leichter befahren, unglaubliche Straßen entdecken und sich auf das Wesentliche konzentrieren: gemeinsam die Fahrt zu genießen."

Über MapQuest

MapQuest ist einer der bekanntesten Namen im Bereich der digitalen Kartografie und Navigation und unterstützt Menschen seit 1996 dabei, ihren Weg zu finden. Heute bietet MapQuest kostenlose Sprachführung mit detaillierten Abzweigungshinweisen, Live-Verkehrsinformationen und lokale Suche im Web sowie auf iOS- und Android-Geräten an und unterstützt Unternehmen jeder Größe über die MapQuest Platform, eine Suite von APIs für Geokodierung, Routenplanung und Kartografie. MapQuest gehört der System1, Inc. (NYSE: SST) und wird von dieser betrieben. Erfahren Sie mehr unter mapquest.com.

Über System1, Inc.

System1 betreibt führende Internet-Dienste wie CouponFollow, MapQuest, und Startpage, sowie eine branchenführende, auf künstlicher Intelligenz basierende Marketingplattform, die es Drittanbietern ermöglicht, den Nutzerverkehr in einer Vielzahl von Werbekategorien zu monetarisieren und dessen Wert zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.system1.com.

Über MINI Takes the States

MINI Takes the States ist eine von MINI USA ins Leben gerufene Straßenrallye, die der MINI-Community gewidmet ist und bei der einige der landschaftlich reizvollsten Straßen und schönsten Gegenden des Landes erkundet werden. Was 2006 als Reise quer durch das Land zur Feier der Markteinführung des MINI GP begann, wird nun seit 20 Jahren alle zwei Jahre als Fest für MINI-Besitzer fortgeführt. MINI Takes the States ist eine eingetragene Veranstaltung von MINI USA. Erfahren Sie mehr unter minitakesthestates.com.

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