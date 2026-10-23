NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 345 auf 347 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Enrico Bolzoni erhöhte am Freitag im Nachgang der Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2028. Dies spiegele die starken Ergebnisse des Börsenbetreibers im abgelaufenen Jahresviertel sowie die anhaltende Stärke der Derivatevolumina im vierten Quartal wider./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005810055
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