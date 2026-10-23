Ethereum News: 1 Milliarde Dollar fließt aus ETFs - warum ein Frühanleger nach neun Jahren verkauft

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Über eine Milliarde Dollar hat der Markt im Oktober still aus Ethereum-ETFs abgezogen, der schwerste Monat des gesamten Jahres 2026. Am 22. Oktober zogen Anleger weitere 110,6 Millionen Dollar ab, und der ETH-Kurs fiel auf 2.395 Dollar. Ein früher Investor verkaufte nach neun Jahren 3.000 ETH auf einmal, ein Signal, das niemand ignorieren sollte. Die Ethereum News dieser Woche zeigen ein Bild, das die großen Institutionen lieber still halten würden. Gleichzeitig wächst ein Presale-Projekt, das die Werkzeuge liefert, die der normale Trader braucht. Dieser Artikel zeigt, was wirklich hinter den ETF-Abflüssen steckt und wo das Geld hingeht, das aus ETH abfließt.

Ethereum News: Was die Milliarden-Abflüsse aus ETFs wirklich bedeuten

ETH handelt am 23. Oktober bei 2.395 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 293 Milliarden Dollar. In den letzten 24 Stunden fiel der Kurs um 4,36 Prozent. US-Spot-Ether-ETFs verzeichneten am 22. Oktober Abflüsse von 110,6 Millionen Dollar laut crypto.news. Im gesamten Oktober sind über 1,08 Milliarden Dollar abgeflossen, der schwerste Monat des Jahres laut Coinotag. Diese Abflüsse haben die September-Zuflüsse von 832 Millionen Dollar vollständig ausgelöscht.

BlackRocks iShares Ethereum Trust allein verlor in einer einzigen Woche 477 Millionen Dollar. Ein früher Investor, der seit 2017 gehalten hatte, verkaufte nach neun Jahren 3.000 ETH. Wer so lange hält und dann plötzlich verkauft, sendet ein Signal, das professionelle Trader sofort lesen können. Die Ethereum Foundation bestätigte am 22. Oktober die Verschiebung des Glamsterdam-Upgrades auf dem Hoodi-Testnet. Der Widerstand bei 2.500 Dollar hat den Kurs seit Wochen gedeckelt, und genau in solchen Phasen positioniert sich das kluge Geld dort, wo die Rendite noch nicht eingepreist ist.

Pepeto: Der Scanner, den der Markt braucht, während ETH unter Druck steht

Während institutionelle Anleger Milliarden aus ETFs abziehen und Langzeithalter nach Jahren verkaufen, sucht dieses Kapital nach neuen Einstiegen mit echtem Wachstumspotenzial. Pepeto liefert genau das, was dem Markt fehlt: Schutz und Effizienz auf dem Niveau, das große Börsen versprechen, aber selten halten.

Pepeto betreibt einen Sicherheitsscanner, der jeden Token vor einem Trade liest und prüft. Der Scanner kontrolliert 42 Punkte in jedem Vertrag, darunter Mint-Funktionen, Pausenmechanismen, Blacklist-Einträge, versteckte Eigentümer und Steueränderungen im Code. Er führt einen Testkauf und einen Testverkauf auf einer Kopie der Chain durch. Wenn der Token durchfällt, wird der Trade blockiert, bevor ein einziger Coin die Wallet verlässt, und ein Score von 0 bis 100 erscheint auf dem Bildschirm. Genau diese Prüfung hätte den Tradern geholfen, die bei den größten Exploits dieses Monats Geld verloren haben.

PepetoSwap läuft direkt neben dem Scanner mit 0,00 Prozent Swap-Gebühren, eine Zahl, die auf keiner anderen dezentralen Börse existiert. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, auf PepetoSwap kostet er nichts. Bevor der Presale startete, unterzog SolidProof jeden Vertrag einer vollständigen Prüfung und Verifizierung, die das Risiko ausschaltet, das bei den meisten frühen Projekten zum Scheitern führt. Der Mitgründer ist die Person, die den ursprünglichen Pepe-Coin erschaffen hat, der eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, nur mit dem Namen als Fundament. Ein Binance-Experte gehört zum Team, und das Listing rückt näher.

Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar ist Pepeto live. Wer ETH vor dem Anstieg 2017 bei wenigen Dollar kaufte, verwandelte tausend Dollar in sechsstellige Summen. Die meisten dieser frühen Käufer sagen heute, sie hätten mehr kaufen sollen. Die gleiche Ausgangslage zeigt sich bei Pepeto, mit besseren Werkzeugen, einem geprüften Vertrag und einem Preis, der noch tiefer liegt als ETH damals.

Was sollten Ethereum-Anleger jetzt beachten?

Die Ethereum News zeichnen das Bild eines Kurses zwischen 2.350 und 2.500 Dollar, während die großen Akteure ihre Positionen räumen. Als ETH 2017 zum ersten Mal lief, wussten die frühen Käufer nicht, dass der Kurs 4.800 Dollar erreichen würde, sie handelten einfach, solange der Preis noch nichts kostete. Die 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass das kluge Geld seine Position bei Pepeto bereits aufgebaut hat. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website. Wer bei Pepe früh einstieg, wünschte sich danach mehr investiert zu haben, und genau dieses Zeitfenster ist jetzt offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die ETF-Abflüsse für den Ethereum-Kurs?

Über 1,08 Milliarden Dollar sind im Oktober aus ETFs abgeflossen. Der Kurs steht bei 2.395 Dollar mit Unterstützung bei 2.350 und Widerstand bei 2.500 Dollar.

Warum gilt Pepeto als stärkerer Einstieg als ETH?

Pepeto bietet mit seinem Live-Scanner und der gebührenfreien Börse einen Einstieg, den ETH bei 293 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.