Solana Prognose: Warum ein Nasdaq-Unternehmen alle 2 Millionen SOL verkauft hat und was Kleinanleger jetzt übersehen

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Die Solana Prognose verändert sich gerade grundlegend, denn ein börsennotiertes Nasdaq-Unternehmen hat alle 2 Millionen SOL-Token mit Verlust verkauft und 223,8 Millionen Dollar in Cash gesichert. SOL handelt am 23. Oktober bei 103,80 Dollar, unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 110 Dollar. Das Alpenglow-Upgrade ging am 21. Oktober live und senkte die Transaktionszeit auf 150 Millisekunden, doch der Kurs fiel trotzdem um 5,2 Prozent. Analysten sprechen von einem klassischen Sell-the-News-Effekt. ETF-Zuflüsse kamen nach Tagen mit Abflüssen kaum über 585.000 Dollar hinaus. Die Frage ist nicht, ob SOL technisch stark ist, sondern wer gerade verkauft und wohin das Geld fließt. Zwischen den Schlagzeilen öffnet sich ein Einstieg, den die breite Masse noch nicht sieht.

Solana Prognose im Oktober 2026: Wer verkauft, während Sie zuschauen?

SkyAI, ein an der Nasdaq gelistetes Unternehmen, verkaufte seine gesamte Solana-Position und startete ein Rückkaufangebot über 201 Millionen Dollar, wie CryptoTicker berichtet. Der Verkauf erfolgte mit Verlust, die Entscheidung war strategisch. Gleichzeitig zeigen Daten, dass 2,57 Long-Konten auf jedes Short-Konto kommen, während 12,9 Millionen Dollar den Futures-Markt verlassen. Viele Trader setzen auf steigende Kurse, aber das institutionelle Geld verlässt den Tisch.

Das Alpenglow-Upgrade ersetzte TowerBFT als Konsensmechanismus, wie 24/7 Wall St. berichtet. SOL stieg kurz auf 109 Dollar und fiel dann auf rund 103 Dollar. Die SOL-ETFs meldeten am 23. Oktober Nettoabflüsse von 8,5 Millionen Dollar, nachdem am 21. Oktober nur 585.000 Dollar zugeflossen waren. SOL hängt bei 104 Dollar fest, unter dem 20-Tage- und dem 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 110 Dollar. Changelly prognostiziert SOL für Oktober zwischen 103,75 und 110,71 Dollar mit einem Durchschnitt von 107,23 Dollar. SOL verlor im vergangenen Monat 10 Prozent, während Bitcoin nur 2 Prozent einbüßte. Große Akteure positionieren sich um, während Kleinanleger auf den nächsten Kursanstieg warten. Wenn Institutionen verkaufen und die Prognosen seitwärts laufen, fließt das Kapital dorthin, wo der Einstieg mathematisch noch funktioniert.

Pepeto: Der Presale mit funktionierender Börse, den Großinvestoren nicht publik machen

Wenn ein Nasdaq-Unternehmen alle SOL verkauft und die ETFs Geld verlieren, fließt das Kapital dorthin, wo die Produkte schon arbeiten und der Einstieg noch offen ist. Pepeto hat echte, funktionierende Werkzeuge, kein Versprechen auf einer Roadmap.

PepetoSwap ist aktiv und erhebt keine Handelsgebühren. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf Pepeto keinen einzigen Cent. Wer 200 Tauschgeschäfte über je 5.000 Dollar durchführt, spart gegenüber der teuersten Konkurrenz 3.000 Dollar. Die Börse wickelt Market-Orders, Limit-Orders und DCA-Käufe ab, und ein MEV-Schutz verhindert, dass Bots jeden Handel abfangen. PepetoSwap hat bisher ein tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet, und die Zahlen steigen weiter.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, und der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, und damit das Risiko beseitigt, das die meisten Presale-Coins vor ihrer Listung scheitern lässt. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin entwickelt, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam.

Pepe Coin startete mit 420 Billionen Token und ohne Produkte im Hintergrund und erreichte trotzdem Milliardenbewertungen. Pepeto bringt die gleiche Menge von 420 Billionen Token mit, den gleichen Mitgründer und eine Börse, die bereits funktioniert. Wer bei Pepe vor der Masse eingestiegen ist, hat aus einem minimalen Einsatz ein Vielfaches gemacht. Bei Pepeto liegt der Presale-Preis noch bei einem Bruchteil eines Cents, und die gleiche Ausgangslage mit einem funktionierenden Produkt dahinter deutet auf erhebliches Aufwärtspotenzial nach der Listung hin. Mehr als zehn Millionen Dollar an Kapital bestätigen, dass der Markt diese Chance bereits erkannt hat. Die Presale-Seite ist noch offen.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt einen Markt, in dem Institutionen verkaufen und Kleinanleger die Signale übersehen. Pepe Coin stieg aus dem Nichts auf Milliardenwerte, und dieselbe Person steht hinter Pepeto mit einer laufenden Börse. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Presale-Preis, bevor der offene Markt den Wert nach der Listung bestimmt. Bei vergleichbaren Projekten saßen die frühzeitigen Käufer auf den größten Gewinnen. Sobald diese Phase gefüllt ist, schließt sich das Fenster.

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Häufig gestellte Fragen

Wo steht der SOL-Kurs im Oktober 2026?

SOL handelt bei 103,80 Dollar, unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 110 Dollar. Changelly prognostiziert eine Spanne von 103,75 bis 110,71 Dollar für Oktober.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Presale mit einer gebührenfreien Börse, der über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.