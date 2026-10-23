JINAN, China, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die "Dialogue with BRICS - Shandong International Trade and Investment Conference" begann am Dienstag in Jinan, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong. Über 100 Wirtschaftsvertreter aus 30 Ländern und Regionen, darunter BRICS-Mitglieder und Partnerländer, nahmen teil, um sich persönlich mit mehr als 200 lokalen Unternehmen auszutauschen.

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Die Veranstaltung findet nun bereits zum dritten Mal statt und hat sich zu einem festen Bestandteil des Wirtschaftskalenders von Shandong entwickelt. Die diesjährigen Matchmaking-Sessions - mehr als 500 Einzelgespräche - konzentrierten sich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, grüne und kohlenstoffarme Industrien, Maschinenbau, hochwertige Chemikalien und die digitale Wirtschaft.

Die Teilnehmenden loteten Kooperationsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Sektoren aus. Ahmed Mustafa Fahmy Hafez, Leiter der League of Arab States Mission in Peking, erklärte, die arabischen Staaten strebten eine Diversifizierung an und sähen in vier Bereichen großes Potenzial für eine Zusammenarbeit mit Shandong: grüne Energiewende, Landwirtschafts- und Ernährungssicherheit, Infrastruktur und digitale Wirtschaft sowie Handels- und Finanzinnovationen. Nahom Berhanu Wendaferew, Ministerberater an der äthiopischen Botschaft in China, stellte das Investitionspotenzial seines Landes in den Bereichen Agrarverarbeitung, Pharmazeutika, Textilien sowie Informations- und Kommunikationstechnologie vor.

In seiner Grundsatzrede betonte Gao Zhikai, stellvertretender Direktor des Center for China and Globalization (CCG), die Bedeutung von künstlicher Open-Source-Intelligenz und internationaler Zusammenarbeit, um die Produktivität zu steigern und gemeinsame Gewinne zu erzielen. Zhao Zhongxiu, ehemaliger Präsident der University of International Business and Economics, forderte die führenden Unternehmen aus Shandong auf, über den reinen Warenexport hinauszugehen und ganze Industrieketten durch technische Dienstleistungen und die Förderung von Fachkräften ins Ausland zu verlagern. Der Schwerpunkt solle dabei auf dem Maschinenbau, grüner Energie, moderner Landwirtschaft und der maritimen Wirtschaft liegen.

Unternehmensverbände aus Malaysia, Indonesien und anderen Ländern hoben Chancen in intelligenten Fertigungs- und Industrieparks hervor. Daneben nutzten auch Institutionen aus Nicht-BRICS-Mitgliedstaaten wie Deutschland, Serbien und Kanada die Plattform, um ihre Partnernetzwerke auszubauen. Nach Angaben der Meide Group, einem in Shandong ansässigen Unternehmen, beliefen sich deren Gesamtlieferungen in die BRICS-Mitgliedstaaten von 2024 bis zum dritten Quartal 2026 auf 1,676 Milliarden Yuan (249 Millionen US-Dollar).

Die vom Shandong Sub-council des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) organisierte Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem der BRICS-Mechanismus eine Phase der Erweiterung und Vertiefung durchläuft. Auf die Mitgliedstaaten dieses Mechanismus entfallen rund die Hälfte der Weltbevölkerung, etwa 30 Prozent des globalen BIP und ein Fünftel des Welthandels.

Quelle: CCPIT Shandong Sub-council

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558.