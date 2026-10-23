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Die Kursprognosen für BTC im Oktober 2026 reichen von 53.000 Dollar bei Citigroup bis 250.000 Dollar bei Fundstrat. BTC steht am 23. Oktober bei 81.450 Dollar, mehr als 35 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.000 Dollar aus dem Oktober 2025. Standard Chartered kürzte sein Ziel, Bernstein kürzte, doch Tom Lee hält an 250.000 Dollar fest. Wer von dieser widersprüchlichen Bitcoin Prognose profitiert, sind nicht die Kleinanleger, und genau das ist der Punkt.

Bitcoin Prognose Oktober 2026: Welche Kursziele gelten für den Rest des Jahres?

BTC notiert am 23. Oktober bei 81.450 Dollar, laut CoinDCX. Der 50-Tage-EMA steht bei 80.612 Dollar, und solange der Kurs darüber bleibt, ist die kurzfristige Struktur intakt. CoinDCX setzt das Oktoberziel bei 84.000 Dollar, mit 87.000 Dollar für November und 90.000 Dollar für Dezember, was einen moderaten Aufwärtstrend über die kommenden drei Monate impliziert. Im Oktober 2025 lag BTC noch bei seinem Allzeithoch von 126.000 Dollar. Ein Anstieg von 81.450 auf 100.000 Dollar entspricht einem Gewinn von 23 Prozent.

Während bei einer Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen Dollar das Aufwärtspotenzial strukturell begrenzt bleibt. InvestingHaven bleibt dennoch bullisch und sieht einen Ausbruch über 88.000 Dollar als Tor zu 100.000 Dollar.

Doch genau hier zeigt sich die Falle der Prognosen, denn die einen schüren Angst, die anderen schüren Gier, und beide verdienen an der Reaktion der Kleinanleger.

Die Expertenmeinungen gehen weit auseinander, wie MoneyMagpie zusammenfasst. Standard Chartered senkte auf 100.000 Dollar, Bernstein von 200.000 auf 150.000, JPMorgan bleibt bei 150.000 bis 170.000. Citigroup sieht im schlimmsten Fall 53.000 Dollar, Fidelity rechnet mit Konsolidierung zwischen 65.000 und 75.000. CoinCodex zeigt bärisches Sentiment von 53 Prozent, mit 17 bärischen gegen 15 bullische Indikatoren.

Diese Widersprüche sind kein Zufall. Wenn eine Großbank 53.000 Dollar veröffentlicht, verkaufen Kleinanleger in Panik, und dieselbe Bank kauft über ihre Handelstische günstiger ein. Wenn eine andere Bank 250.000 Dollar ausruft, strömen Privatanleger in den Markt und treiben den Preis, während die Institution bereits positioniert ist. Am 22. Oktober verließen 636 Millionen Dollar die BTC-ETFs, nur einen Tag nach 528 Millionen Dollar Zuflüssen. Das ist kein Zufall, sondern gezielte Umschichtung. Die wirklich informierten Käufer schauen nicht auf die Kursziele der Großbanken, sondern auf Projekte mit echten Produkten und einem klaren Vorsprung vor dem breiten Markt.

Pepeto: Was keine Analyse erwähnt und warum sich das lohnen könnte

Citigroup sagt 53.000, Fundstrat sagt 250.000, doch selbst die optimistischste BTC-Prognose bietet bei einer 1,6-Billionen-Dollar-Bewertung nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Die wirklich großen Renditen entstehen nicht bei einem Asset dieser Größe, sondern bei frühen Projekten, die unter dem Radar fliegen und echte Produkte liefern.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in einen Presale, den die breite Masse noch nicht auf dem Schirm hat. PepetoSwap läuft bereits und erhebt keinerlei Handelsgebühren. Wer auf Uniswap für 1.000 Dollar tauscht, zahlt drei Dollar, wer auf PepetoSwap tauscht, zahlt jenseits der Gaskosten nichts. Die Plattform verarbeitet täglich rund 50 Millionen Dollar an echtem Handelsvolumen.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet fünf Netzwerke in unter 60 Sekunden ohne Bridge-Gebühr. Herkömmliche Bridges berechnen 15 bis 50 Dollar und können Gelder stundenlang blockieren. Pepetos Bridge verriegelt auf der Ausgangskette und erstellt auf der Zielkette, nachdem der Beweis auf der Blockchain bestätigt wurde, ohne verpackte Token und ohne Zwischenhändler.

Hinter dem Projekt steht der Gründer des ersten Pepe-Tokens, und ein ehemaliger Binance-Fachmann entwickelt die technische Architektur mit. SolidProof hat den gesamten Programmcode vor dem Start des Presales geprüft und freigegeben, um die Sicherheitslücken zu schließen, an denen die Mehrheit neuer Projekte scheitert. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar über die offizielle Pepeto-Website, und vergleichbare Presale-Token mit funktionierenden Produkten haben in früheren Zyklen nach dem Listing ein Vielfaches ihres Einstiegspreises erreicht. Das Zeitfenster für den aktuellen Preis schließt sich mit jedem verkauften Token.

Fazit

Jede Bitcoin Prognose der Großbanken bedient deren eigene Interessen, nicht die der Kleinanleger. Pepeto geht einen anderen Weg, und mit jeder Presale-Phase fließt schneller Kapital herein. Der Gründer des originalen Pepe-Tokens, ein Binance-Teammitglied und ein abgeschlossenes SolidProof-Audit bilden die Grundlage, und diese Kombination war in früheren Zyklen der Startpunkt für die stärksten Renditen nach dem Listing. Die offizielle Pepeto-Website ist geöffnet, doch das Listing rückt näher, und der aktuelle Presale-Preis wird danach nicht mehr verfügbar sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

CoinDCX setzt das Oktoberziel bei 84.000 Dollar mit Unterstützung beim 50-Tage-EMA bei 80.612 Dollar. Die Expertenmeinungen reichen von 53.000 bis 250.000 Dollar.

Warum wird Pepeto als Alternative zu großen Coins genannt?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Handelsplattform und eine Cross-Chain-Bridge und hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, laut der offiziellen Pepeto-Website.