Solana News Oktober 2026: Alpenglow senkt Finalität auf 150ms, doch SOL fällt

Anzeige / Werbung

Solana schreibt am 21. Oktober Geschichte, denn das Alpenglow-Upgrade senkt die Transaktionsbestätigung von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden. VIDAx verzeichnet auf Solana doppelt so viel Handelsvolumen wie auf traditionellen Aktienbörsen. Die Netzwerk-Transaktionen sprangen im dritten Quartal um 104 Prozent auf 8,92 Milliarden. Trotzdem fällt der SOL Kurs und liegt am 23. Oktober unter 102 Dollar. Diese Solana News wirft eine unangenehme Frage auf: Wer profitiert davon, wenn die Technik besser wird, aber der Preis gleichzeitig sinkt? Große Akteure akkumulieren im Hintergrund, während Kleinanleger durch fallende Charts in Panik geraten, und genau in dieser Stille entstehen die besten Einstiege.

Was verraten die Solana News dieser Woche über den Zustand des Netzwerks?

Alpenglow ging am 21. Oktober auf dem Solana-Mainnet live und ersetzte TowerBFT als Konsens-Protokoll. Die Finalität sank von 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden. Anza, das Team hinter dem Agave-Validator-Client, bestätigte den Start auf X. Mitgründer Anatoly Yakovenko forderte öffentlich, den Beta-Tag im Explorer zu entfernen, weil er das Netzwerk als produktionsreif ansieht. Am selben Tag wurde der Token META über Backpack Securities auf Solana gelistet.

VIDAx von xStocks verzeichnete in den letzten 30 Tagen doppelt so viel Handelsvolumen auf Solana wie auf traditionellen Aktienbörsen, wie TronWeekly berichtet. Die Q3-Transaktionen stiegen um 104 Prozent auf 8,92 Milliarden, und die Zahl aktiver Wallets wächst täglich um Millionen.

Trotz dieser Daten verzeichneten Solana-ETFs am 9. Oktober Abflüsse von 3,76 Millionen Dollar an fünf von sechs Handelstagen. Die SEC hatte SOL als Kern-ETF-Asset eingestuft und neben Bitcoin und Ether gestellt, doch das Kapital fließt trotzdem ab. Der SOL Kurs notierte am 21. Oktober bei 105,78 Dollar, doch der Marktabschwung am 22. und 23. Oktober drückte ihn unter 102 Dollar, wie CoinGabbar zeigt. Wenn die Nutzung schneller wächst als der Preis, schließt der Preis erfahrungsgemäß auf, und dieselbe Lücke, die Solana 2020 für frühe Käufer so attraktiv machte, existiert heute in einem Presale, der fünf Chains miteinander verbindet.

Warum taucht Pepeto in dieser Diskussion auf?

Solana bestätigt 8,92 Milliarden Transaktionen im Quartal, doch der SOL Kurs fällt. Genau diese Diskrepanz zwischen Netzwerkleistung und Preis war es, die frühen SOL-Käufern 2020 den Einstieg ermöglichte, und ein Presale auf fünf Chains bietet jetzt dasselbe Fenster.

Der Pepeto-Presale hat bisher über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Jede abgeschlossene Runde erhöht den Einstiegspreis für den nächsten Käufer. Der heute offene Preis von 0,000000188 Dollar ist der niedrigste, zu dem dieser Token während des Verkaufs jemals gehandelt wird. Die Cross-Chain-Bridge läuft jetzt über fünf Netzwerke: Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum und Solana. Ein Transfer kostet null Dollar an Bridge-Gebühren und ist in unter 60 Sekunden abgeschlossen. Andere Bridges verlangen zwischen 15 und 50 Dollar und können Gelder bei einem fehlgeschlagenen Transfer blockieren.

Das Lock-and-Mint-Design von Pepeto hält das Gesamtangebot über alle fünf Chains hinweg konstant, und ein fehlgeschlagener Transfer wird automatisch rückgängig gemacht. Die Plattform betreibt einen Risiko-Scanner mit 42 Prüfpunkten für jeden Token. Der Scanner liest Live-Daten von der Chain, führt einen Test-Kauf und -Verkauf durch und blockiert Trades auf betrügerischen Verträgen, bevor sie ausgeführt werden. Ein Token mit einer versteckten Mint-Funktion oder einer Falle wird erkannt und gestoppt.

Diese Art von Sicherheit war bisher nur über kostenpflichtige Tools zugänglich, die sich nur große Firmen leisten konnten. SolidProof hat vor dem Start der Verkaufsphase den gesamten Code geprüft und die Sicherheit des Projekts durch ein vollständiges Audit bestätigt. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin geschaffen, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Wer vor dem Listing einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial, das späten Käufern zum vollen Marktpreis nicht mehr offen steht.

Fazit

Die Solana News dieser Woche zeigen ein Netzwerk auf Rekordkurs und einen Kurs, der nicht mithält. SOL-Käufer, die zum Start mit 1.000 Dollar einstiegen, verließen den Markt am Höhepunkt mit mehr als einer Million. Sie waren Stunden früh dran, nicht Jahre.

Dieselbe Art von Timing ist jetzt bei Pepeto offen, wo Millionen einflossen, während der Markt in der Angst saß. Das Listing ist der Moment, der den Unterschied zwischen Presale-Preis und Marktpreis sichtbar macht, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie lange der aktuelle Preis noch gilt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was ist im Oktober 2026 auf Solana passiert?

Das Alpenglow-Upgrade ging am 21. Oktober live und senkte die Finalität von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden. VIDAx verzeichnete auf Solana doppelt so viel Handelsvolumen wie auf traditionellen Börsen.

Wie verbindet sich Pepeto mit dem Solana-Netzwerk?

Pepeto verbindet Token über fünf Chains für null Dollar Gebühren, darunter Solana. Der laufende Presale steht auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.