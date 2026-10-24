Dogecoin News Oktober 2026: DOGE-ETF geschlossen, Dogecoin Labs gegründet - warum Wale jetzt umschichten

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Bitwise hat seinen Dogecoin-ETF am 14. Oktober liquidiert, 722.000 Dollar steckten noch im Fonds. Gleichzeitig stieg das Open Interest für DOGE um 2,63 Prozent auf 216,3 Millionen Dollar, als wüssten große Wallets etwas, das der Markt noch nicht sieht. Die aktuellen Dogecoin News zeigen ein gespaltenes Bild: Labs wurde gegründet, doch der Kurs kommt seit Wochen nicht über 0,08 Dollar hinaus. Wer profitiert, wenn Kleinanleger in einem Coin feststecken, der sich nicht bewegt? Dieser Artikel zeigt, was hinter den Kulissen passiert und wohin das Geld der frühen DOGE-Millionäre jetzt fließt.

Dogecoin News Oktober 2026: ETF-Aus, Labs-Start und ein Kurs, der sich nicht bewegt

Bitwise schloss den BWOW-ETF am 14. Oktober, dem letzten Handelstag auf NYSE Arca laut Decrypt. Am 22. Oktober erhielten die Aktionäre den Nettoinventarwert in bar. Der Fonds hielt nur 8,2 Millionen DOGE im Wert von 688.000 Dollar. Eine jährliche Gebühr von 0,35 Prozent darauf bringt 2.450 Dollar, nicht genug für einen einzigen Audit. Bitwise-CEO Hunter Horsley nannte das Ergebnis tragisch und bestätigte, dass die Nachfrage nach einem reinen DOGE-Produkt nie über die Startwoche hinaus hielt.

Am 21. Oktober gründeten die Dogecoin Foundation und House of Doge die Firma Dogecoin Labs laut CryptoTicker, die MyDoge, DogeOS und Such App bündelt. DogeOS eröffnete am 30. September sein Testnet, finanziert durch 6,9 Millionen Dollar. DOGE handelt am 22. Oktober bei 0,0795 Dollar mit null Nettozuflüssen den gesamten Monat, und Elon Musk schloss DOGE aus dem Start von X Money aus.

Aktive Adressen sanken 2026 um 41 Prozent auf 46.700 pro Tag, ein Zeichen dafür, dass das Netzwerk an alltäglicher Nutzung verliert. Das Whale Open Interest stieg am 20. Oktober trotzdem um 2,63 Prozent auf 216,3 Millionen Dollar, der größte Anstieg unter allen großen Coins an diesem Tag. Wer nur auf den Kurs schaut, übersieht, dass die großen Wallets mit Derivaten arbeiten, während sie Spot-Positionen in Projekte verschieben, die noch keinen Börsenpreis haben. Das Muster ist klar: Die Nachrichten halten alle auf DOGE fixiert, doch die größten Wallets bauen Positionen woanders auf.

Pepeto: Wohin DOGE-Millionäre ihr Geld jetzt bewegen

DOGE bei 0,08 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von über 11 Milliarden Dollar braucht Milliarden an neuem Kapital, nur um sich zu verdoppeln. Die Rendite ist gedeckelt. Frühe DOGE-Millionäre wurden reich, weil sie bei 0,0002 Dollar kauften, lange bevor der Rest aufmerksam wurde, und genau dieses Fenster vor dem ersten Listing suchen sie jetzt woanders. Pepeto steht an dieser Stelle.

Pepeto ist ein Frosch-Coin, der Meme-Kultur mit Werkzeugen verbindet, die heute schon laufen. Der Presale befindet sich in einer Phase mit Timer, der Preis steigt in dem Moment, in dem die Phase endet, und Pepeto hat seit der Eröffnung mehr als 10,38 Millionen Dollar von über 43.000 Haltern eingesammelt. PepetoSwap verlangt 0,00 Prozent Handelsgebühr, wer dort für 100.000 Dollar handelt, zahlt 0 Dollar statt 300 Dollar auf anderen Plattformen.

Fünf Chains sind angebunden, Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und Token bewegen sich über die integrierte Bridge in unter einer Minute gebührenfrei. Ein Security-Scanner bewertet jeden Vertrag vor einem Trade. Jede Order wird über ein MEV-geschütztes Relay geleitet, sodass Bots reguläre Käufer nicht überholen können. Vor dem Start des Presales hat SolidProof die komplette Codebasis geprüft und den Smart Contract als sicher bestätigt, und das Team hat die KYC-Verifizierung durch SolidProof bestanden.

Der Presale verkauft aktuell für 0,000000188 Dollar, ein Binance-Listing steht bevor, und wer heute kauft, sichert sich den niedrigsten Preis, der nach dem Listing nicht mehr existieren wird.

Fazit

DOGE hält sich, aber der Kurs wirkt müde, und die Schlagzeilen dieser Woche bestätigen das Bild. Wer DOGE bei 0,0002 Dollar kaufte und bei 0,73 Dollar verkaufte, erzielte über 300.000 Prozent. Pepeto steht heute an genau dieser frühen Stelle, mit einem Presale-Preis vor dem ersten Listing und einer Börse, die bereits läuft. Jede geschlossene Phase hebt den Preis an, und der aktuelle Presale auf der offiziellen Pepeto-Website läuft nur noch auf diesem Niveau, bis der Timer endet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Dogecoin News im Oktober 2026?

Bitwise liquidierte den BWOW-ETF am 14. Oktober. Dogecoin Labs wurde am 21. Oktober gegründet und bündelt MyDoge, DogeOS und Such App. DOGE handelt bei 0,08 Dollar mit null ETF-Zuflüssen im gesamten Monat.

Welchen Coin kaufen DOGE-Wale jetzt?

Pepeto, weil der Presale-Preis vor dem Listing das gleiche frühe Fenster öffnet, das DOGE-Käufer 2020 reich machte, und die gebührenfreie Börse bereits live ist. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net.