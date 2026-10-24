Novartis feiert MS-Daten, Eli Lilly zahlt bis zu 3,8 Milliarden Dollar für Psychedelika: Worin Big Pharma investiert

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Neurologie und Psychiatrie rücken in den Fokus der Großen - ein Klinikbetreiber aus Australien sammelt unterdessen Daten aus dem Behandlungsalltag

Das Gehirn ist wieder ein Wachstumsfeld der Pharmaindustrie. Novartis (WKN: 904278 | ISIN: CH0012005267) meldete am 1. September positive Phase-III-Daten für Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose; die Aktie markierte laut cash.ch ein Allzeithoch bei 132,48 Franken. Detaildaten sollen im Oktober auf einem MS-Kongress in Toronto folgen. Wenige Wochen zuvor, am 16. Juli, hatte Eli Lilly (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083) den Kauf des Psychedelika-Entwicklers AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar angekündigt. AtaiBeckley war zuvor an der Nasdaq notiert und ist seit dem 11. September nicht mehr börsennotiert. Zwei Meldungen aus unterschiedlichen Teilen des Nervensystems - mit einer gemeinsamen Botschaft.

Novartis: Erfolg mit Nebengeräuschen

In den Studien REMODEL-1 und REMODEL-2 senkte der oral einzunehmende BTK-Hemmer Remibrutinib die jährliche Schubrate im Vergleich zu Aubagio (Teriflunomid) signifikant, verringerte entzündliche Hirnläsionen und verzögerte nach Unternehmensangaben das Fortschreiten körperlicher Einschränkungen. Hinweise auf Leberschäden gab es laut Novartis nicht. Der Konzern will weltweit die Zulassung beantragen; Analysten der Bank Jefferies trauen dem Mittel laut Marktberichten allein bei MS Spitzenumsätze von mehr als drei Milliarden Dollar zu.

Am selben Tag wurde bekannt, dass Novartis acht Studien mit der experimentellen CAR-T-Zelltherapie Rap-cel nach drei Todesfällen vorübergehend ausgesetzt hat; die Prüfung der Vorfälle läuft nach Angaben des Konzerns. Der Fall zeigt, wie eng Fortschritt und Risiko in der Neurologie und Immunologie beieinanderliegen.

Eli Lilly und AtaiBeckley: der bislang größte Psychedelika-Zukauf

Eli Lilly zahlte 6,75 US-Dollar je Aktie in bar - insgesamt rund 2,8 Milliarden US-Dollar -, dazu kommt ein Contingent Value Right von bis zu 2,50 US-Dollar je Aktie, das an Entwicklungsmeilensteine geknüpft ist. So kann das Volumen auf bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar steigen. Hauptwert ist BPL-003, ein Nasenspray mit 5-MeO-DMT gegen therapieresistente Depression, das in Phase 3 eintritt; hinzu kommt VLS-01, eine DMT-Formulierung in Phase 2b. Nach der Zustimmung der Aktionäre am 8. September wurde die Übernahme am 11. September vollzogen.

Nach Berichten des Fachportals Psychedelic Alpha handelte es sich um den größten Psychedelika-Zukauf überhaupt, einige Investoren zeigten sich von den Konditionen allerdings enttäuscht. In der Fachwelt reichen die Reaktionen von Zustimmung als Reifezeichen des Feldes bis zu Skepsis, ob ein Pharmakonzern der richtige Betreuer einer potenten Substanz ist.

Was Big Pharma kauft - und was nicht

Große Konzerne erwerben typischerweise Wirkstoffe in späten Entwicklungsphasen: Moleküle, Patente, Studiendaten. Die Infrastruktur, in der solche Substanzen verabreicht werden - Behandlungsräume, geschulte Therapeuten, Nachsorge, Datenerfassung -, ist damit noch nicht geschaffen. Hier setzt Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) an. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben Empax-Kliniken in Western Australia, Queensland, Victoria und seit dem 29. September auch in New South Wales, mit nun 18 Behandlungsplätzen und Kapazität für bis zu 90 Dosierungssitzungen pro Woche. Parallel erhebt es Real-World-Daten aus regulierten Behandlungsumgebungen.

Der Bedarf ist nach Angaben von Emyria, die sich auf die Statistikbehörden AIHW und ABS beruft, erheblich: Rund 4,3 Millionen Australier zwischen 16 und 85 Jahren erlebten binnen zwölf Monaten eine psychische Störung, psychische und Suchterkrankungen machten 2024 etwa 15 Prozent der Krankheitslast aus. Nach eigenen Angaben wurde das Unternehmen für einen Redebeitrag bei der FDA-Anhörung am 14. September ausgewählt und hat den früheren US-Veteranenminister David Shulkin als strategischen Berater verpflichtet.

Quellen:

https://www.cash.ch/news/top-news/novartis-aktie-steigt-nach-studienerfolg-bei-mittel-gegen-multiple-sklerose-965027

https://www.cash.ch/news/top-news/novartis-aktie-nach-sprung-auf-allzeithoch-im-fokus-der-anleger-965289

https://stock3.com/news/novartis-studienerfolg-von-ms-mittel-befluegelt-die-aktie-17265798

https://european-biotechnology.com/latest-news/lilly-europe-ataibeckley-acquisition/

https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/lilly-to-buy-psychedelic-firm-ataibeckley-for-up-to-3-8-billion

https://www.boerse-express.com/news/articles/atai-beckley-aktie-handel-an-nasdaq-beendet-948019

https://dmtworld.jatra.club/news/worlds-largest-pharmaceutical-company-eli-lilly-acquires-5-meo-dmt-developer-ataibeckley-for-up

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260929/pdf/074n4z8wvj2ypq.pdf

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